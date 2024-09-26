YAĞLI BİBER TURŞUSU YAPIMI VE TARİFİ: Kırmızı biber turşusu nasıl yapılır, kaç günde olur, malzemeleri neler?
Kapya biberle turşu kurmaya ne dersiniz? Yağlı kırmızı biber turşusu, diğer turşuların aksine kıra sürede tüketime hazır hale geliyor. Mevsimin leziz biberleriyle hazırlayabileceğiniz bu nefis turşuyu her yemeğin yanında keyifle tüketebilirsiniz. Kırmızı biber turşusu tarifi ve yapım aşamaları hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
Yağlı kırmızı biber turşusu tarifi, malzemeleri ve yapımı...
YAĞLI BİBER TURŞUSU TARİFİ MALZEMELERİ
8 adet kapya biber
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı elma sirkesi
5 diş sarımsak
8 dal maydanoz
Tuz
KIRMIZI BİBER TURŞUSU NASIL YAPILIR?
İlk olarak biberleri doğrayın ve tohumları ayıklayın.
Temizlediğiniz biberleri iri iri doğrayın.
Sirke, tuz ve sıvı yağı tencerede karıştırıp kaynatın.
Kaynayınca biberleri de ilave edip 4 dakika haşlayın.
Kevgirle süzdüğünüz biberleri bir kaseye alın.
Üzerine doğradığınız sarımsakları ve maydanozu ilave edin.
Malzemeleri sıkıştırarak kavanoza doldurun.
Tencerede kalan tuzlu yağlı sirkeyi üzerine ilave edip kavanozu sıkıca kapatın.
Bir gece dışarıda beklettiğiniz turşuyu daha sonra buzdolabında saklayın.
Afiyet olsun...