Harry ve Megan büyükanneleri kanserden acı çekerken aileye saldırıyormuş

Haberin Devamı

Kraliçe ile olan ilişkisini ayrıntılarıyla anlatan Boris Johnson “Bir yıldan aşkın süredir kemik kanseri olduğunu biliyordum. Doktorları keskin bir düşüş yaşayacağından endişe ediyorlardı. Rengi soluk ve daha kambur görünüyordu, ellerinde ve bileklerinde muhtemelen enjeksiyonlardan kaynaklanan morluklar vardı, ancak zihni hastalığından tamamen etkilenmemişti” diye yazıyor kitabında.

Boris Johnson, Kraliçe’ye kanser teşhisi konduğunu iddia eden ilk kişi değil.

Yazar Gyles Brandreth “Elizabeth: An Intimate Portrait” adlı kitabında Kraliçe’nin nadir görülen bir kemik kanserine yakalandığı söylentileri hakkında yazmıştı. Lakin eski başbakan öyle detaylar veriyor ki kitabı için gerekli tüm tanıtım ve reklamı, Kraliçe’yi anlattığı kısımla fazlasıyla yapılıyor.

Haberin Devamı

Peki, eski başbakan hayatta olmayan Kraliçe’ye ait özel tıbbi bilgileri neden kitabında kullandı?

Daha çok satsın diye.

Devlet adabını ve gizli bilgileri korumanın önemini bilen eski başbakanın ailenin açıklamadığı bu bilgileri kitabında kullanması ne kadar doğru?

Kesinlikle yanlış.

Bu arada demek ki Harry ve Meghan büyükanneleri kanser gibi bir hastalıkla kıvranırken aileye saldırıyordu.

Gerçi onlar büyükannelerinin hastalığına rağmen hiç utanmadan Oprah’lara (2021) kadar çıkıp aileye karşı konuştuysa Boris Johnson niye yazmaktan çekinsin?

Başkana ‘iç çamaşır’lı tanıtma

Dakota Johnson, annesi Melanie Griffith’in eski Amerika Başkanı Barack Obama’ya kendini nasıl tanıştırdığını anlattı.

Facebook’un kuruluşuyla ilgili 2010 yapımı “The Social Network” filminde Dakota, Napster kurucusu Sean Parker’la (Justin Timberlake) tek gecelik bir ilişki sonrası ertesi gün uyandıkları sahnede oynuyor ve üzerinde sadece tişört ve kısa kırmızı şort var.

Haberin Devamı

Filmin yayınlanmasının ardından annesi Melanie Griffith’le birlikte Barack Obama ile görüşme imkânları olmuş.

“Başkanla tanışmak 19 yaşında kariyerine yeni başlayan bir genç için çok büyük bir olaydı” diyor Dakota.

Annesi Amerika eski başkanıyla konuşurken güzel kızını tanıştırmak istemiş, “Sayın Başkan, bu benim kızım. Yeni bir filmde oynadı. O da bir oyuncu. ‘The Social Network’teydi, iç çamaşırlarıyla olan sahnede” deyivermiş. Tabii o anda Dakota yerin dibine girmiş.





Bence Melanie Griffith film Facebook hakkında olduğu için başkanın izlediğini düşündü ve anne yüreği işte kızının hangi sahnede olduğunu hatırlatmak istedi.

Bana göre anneliğin makam ve statü tanımadığı hoş ve doğal bir an yaşanmış.

Haberin Devamı

Ne yani karşısındaki başkan diye oyunculuğa yeni başlayan kızının filmde hangi sahnede olduğunu söylemesin mi?