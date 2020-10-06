Saklama kaplarındaki plastik kokusundan kurtulmanın 6 yolu
Plastik saklama kapları hepimizin mutfaklarında en önemli yardımcılarımızdan. Ancak bu kaplar uzun süre kullanıldığında tuhaf bir plastik kokusu ortaya çıkıyor. Bu kokudan kurtulmak istiyorsanız yapabileceğiniz birkaç basit şey var. İşte plastik kaplardan kokuyu çekmenin püf noktaları...
Öncelikle saklama kabınızı deterjanlı sıcak suyla güzelce yıkayıp kurulayın. Ardından bu ipuçlarını deneyerek kötü kokulardan kurtulun.
GAZETE
Bir parça gazete kağıdını buruşturup kabın içine yerleştirin. Kapağını sıkıca kapatıp en az bir gece hatta daha uzun süre bekletin. Gazete kokuyu çekecektir.
KÖMÜR
Bir parça mangal kömürünü kabın içine yerleştirip kapağını kapatın. Kömür kokuyu iyice absorbe edene kadar bu vaziyette bekletin.
KARBONAT
Kabın içine biraz karbonat serpip birkaç damla su ekleyin ve macun kıvamına getirin. Bu macunu kabın içinde her yerine sürün. Bir iki gün bekleyip durulayın. Gerekirse aynı işlemi tekrarlayın.
LİMON
Limon suyunu sıkıp kabı limonlu suyla durulayın ya da kesik limonu kabın her yerine sürün.
KAHVE TELVESİ
Nemli ya da kuru kahve telvesini kaba doldurup kokuyu tamamen çekene kadar bekletin.
GÜNEŞ IŞIĞI
Saklama kaplarınızı güneşte havalandırıp güneşin kötü kokularla mücadele gücünden faydalanın.