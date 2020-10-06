Saklama kaplarındaki plastik kokusundan kurtulmanın 6 yolu

Öncelikle saklama kabınızı deterjanlı sıcak suyla güzelce yıkayıp kurulayın. Ardından bu ipuçlarını deneyerek kötü kokulardan kurtulun.

GAZETE

Bir parça gazete kağıdını buruşturup kabın içine yerleştirin. Kapağını sıkıca kapatıp en az bir gece hatta daha uzun süre bekletin. Gazete kokuyu çekecektir.

KÖMÜR

Bir parça mangal kömürünü kabın içine yerleştirip kapağını kapatın. Kömür kokuyu iyice absorbe edene kadar bu vaziyette bekletin.

KARBONAT

Kabın içine biraz karbonat serpip birkaç damla su ekleyin ve macun kıvamına getirin. Bu macunu kabın içinde her yerine sürün. Bir iki gün bekleyip durulayın. Gerekirse aynı işlemi tekrarlayın.

LİMON

Limon suyunu sıkıp kabı limonlu suyla durulayın ya da kesik limonu kabın her yerine sürün.

KAHVE TELVESİ

Nemli ya da kuru kahve telvesini kaba doldurup kokuyu tamamen çekene kadar bekletin.

GÜNEŞ IŞIĞI

Saklama kaplarınızı güneşte havalandırıp güneşin kötü kokularla mücadele gücünden faydalanın.