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Geç kaldınız!

#Dilan Polat#Burak Özçivit#Yusuf Dikeç

Ben tam geç kaldılar kalacaklar derken adım atmış bazı akıllılar...

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Dilan Polat’ın hayatı film olacakmış hatta senaryosu bile hazırmış. Bu kadar da kolaya kaçmamak, hazıra konmamak lazım ama kime anlatacaksın ki.

İzlenmiyor işte kaç kere gördük örneklerini.

Filmi yapılacak insanın buna değer olması lazım öncelikle!

Kusura bakmayın ama hapishanelerde yüzlerce belki binlerce Dilan Polat var.

Çok film yapmak isterseniz biraz araştırma yapıp onlardan hikâye çıkarsanıza?

Hapisten çıkıyor 500 bine yakın takipçi kazanıyor.

E bir de filmi yapılırsa oradan da para alacak.

Benim ülkem mağdurların ülkesi gerçekten.

Suçlu ol veya olma mağduru oyna.

İki gözyaşı dök sonrası çok kolay.

Vallahi güzel iş

Burak Özçivit son zamanlarda diziden, filmden çok seyahatleriyle konuşuluyor.

Hayranlarının fazla olduğu ülkelere gidip söyleşilere katılıyor.

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Böylelikle belki de bir sezonda diziden filmden kazanacağı parayı 1-2 günde topluyor.

Güzel iş.

Kazakistan, Özbekistan derken son olarak Tataristan’a gitmiş Özçivit.

Görüntüleri gördüm kapıda tatlılarla falan karşılıyorlar.

Ama Tataristan’ı nereden buldular, orada hayranlarının olduğunu nasıl tespit ettiler, ne ara götürdüler anlamadım gitti.

Ben artık sıkı takipçisi olacağım Burak Özçivit’in.

Bundan sonra hangi uzak ama çok uzak ülkelere gidecek merakla bekleyeceğim.

Utanmazlar

Milli atıcımız ve tüm dünyanın o meşhur pozuyla bildiği Yusuf Dikeç’e son zamanlarda gördüğüm en can sıkıcı zorbalık yapılıyor.

Bunu yapanlar tam olarak sosyal medya fareleri.

Annesiyle fotoğraf paylaşmış Dikeç. Altına da ‘en kıymetlim’ notunu düşmüş. Mis gibi de fotoğraf karesi.

* Bizi dünyaya rezil ettiniz keşke annenizi paylaşmasaydınız.

* Avrupa’ya küçük düştük.

* Sil şunu Arap sanacaklar,  yazmışlar.

Nasıl kirlisiniz, nasıl insanlarsınız...

Bu nasıl bir zalimliktir?

Dikeç o yorumlardan sonra “Annesinden utanan ülkesinden utanır” dedi.

Doğru da söyledi.

Kim bilir annesi ne düşündü, nasıl üzüldü kadın!

Böyle vicdansızlarla aynı havayı solumak bile dert olmalı bizlere aslında.

Böyle insafsızlara sosyal medya yasaklanmalı.

Sizler toprağınızı, atanızı, geldiğiniz yeri gizleyin.

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Bizler utanmıyoruz, utanmayacağız da!

Geç kaldınız

En güzel ‘gönderme’

Dile kolay biri 160 yıl diğeri ise 100 yıllık iki banka. Türkiye’nin önde gelen iki büyük kurumu.

Ziraat ve Türkiye İş Bankası...

Hürriyet’in ekonomi sayfasında gördüm.

Ziraat Bankası 100’ncü yılına giren İş Bankası’na çok tatlı bir gönderme yaptı.

“Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen, bu duyguyu dün gibi hatırlıyoruz 100. Yaşın kutlu olsun İş Bankası!” mesajıyla kutladı rakibini.

Yani biz 60 yıl önce geçtik o yollardan demek istedi.

İş Bankası da o mesajı aldı ve “belli bir yaştan sonra geçmiş daha hızlı hatırlanıyor, hakkınızdır!

Ziraat Bankası’na yürekten teşekkürler” mesajıyla cevap verdi. Siz yaşlısınız diye takıldı rakibine.

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Hem duygulandırıyor hem tebessüm ettiriyor böyle tatlı ve zekâ dolu atışmalar.

İki bankaya da çok teşekkürler bizim içimizi ısıttıkları için.

 

#Dilan Polat#Burak Özçivit#Yusuf Dikeç
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