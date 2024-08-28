Ben Affleck bir Kennedy ile mi ilişkiye başlıyor

Haberin Devamı

Birçok haber kaynağı, Ben Affleck’in Jennifer Lopez’den boşanmadan Robert F. Kennedy Jr.’ın büyük kızı Kathleen “Kick” Kennedy ile vakit geçirdiğini bildirdi.

BU SPEKÜLASYONLAR GERÇEK Mİ

Kendileri bu dedikodulara yanıt vermiyor. Ancak Affleck ve Kick’in yakın arkadaşları “romantik bir ilişki içinde olmadıklarını” ifade ediyor.

Bu haberler karşısında Jennifer Lopez tarafını düşünmeden edemiyorum.

Yaptığı başarısız evlilikler, yanlış seçimler ve özel hayatını kameralar önünde yaşamanın bedelini ödüyor.

Bennifer yeniden başladığında Jennifer Lopez “bu son olur umarım” demişti.

Eski sevgililer için “bir kere yürümediyse ikinci denemede de olmaz” denir.

Haberin Devamı

Ama yıllar sonra, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde iki dünya yıldızının aşklarını yeniden alevlendirmelerinde tatlı bir şeyler vardı.

Hikâyesi özeldi.

Jennifer bu hikâyeyi dünyayla paylaşmak istedi. Aşklarının belgeselini çekti.

Her şey o kadar çabuk kötüye gitti ki...

Bu arada eğer Kick Kennedy, Ben Affleck ilişkisi doğru çıkarsa Affleck’in Jennifer Lopez’e olan yoğun medya ilgisinden nefret ettiği bahanesi anlamsız kalacak.

Yani medya ilgisini, bir Kennedy ile ilişkiye başlayarak mı çözecek anlayamadım.

Ya da ilgi odağı olmaktan nefret etse de onu ilgi odağında tutacak kadınlarla çıkmaktan vazgeçemiyor mu?

En normal ünlü bebek ismi

En normal ünlü bebek ismi Hollywood elitlerinin çocuklarına duyulmamış cool isimler takma modası tüm dünyaya yayıldı.

Lakin tüm dünyanın beklediği bebeğe Hailey-Justin Bieber normal bir isim koydu.

Jack bebek doğdu.

Bu arada Justin Bieber’in hayatını düşününce demek ki olabiliyormuş diyorum.

Haberin Devamı

Çocuk pop star oldu. Yaşıtları dışarıda gezerken ona Hollywood’un yaşattığı korkunç şeyleri tahmin edebiliyorum.

Düşünün P Diddy gibi bir adamın yanında yaşadı.

Ama bu genç adam hayatını ve kariyerini o kadar güzel sürdürüyor ki...

Hailey ve Justin gerçekten tebrik ederim.

Umarım hayatlarını bu şekilde sürdürmeyi başarabilirler.