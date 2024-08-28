Kadın cinayetleri Temmuz Ayı’nda da son bulmadı (2)

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun “2024 Temmuz Ayı’nda da erkekler tarafından yine 23 kadın öldürüldü, 23 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.” konulu raporu ile ilgili bilgileri Sizler’le paylaşmaya 20 Ağustos 2024 tarihli yazım ile başlamış; devamının 23 Ağustos’ta yayımlanacağını söylemiştim. Ancak o tarihte raporlu olduğum için sözümde duramadım. Hepinizden özür diliyor ve konunun devamını aşağıda Sizler’ e sunuyorum.

İşte isim isim Temmuz 2024’ te öldürülen kadınların listesi ve cinayetlerin kısa özetleri:

Ramazan Yener, boşandığı İklim Altınsoy ile konuşmak için evine gitti. Yener ve Altınsoy arasında tartışma çıktı. Yener, av tüfeğiyle Altınsoy'a ateş açtı. Altınsoy, yere yığıldı. Yener, aynı silahla kendi başına ateş etti. Altınsoy ve Yener'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Çiftin iki çocuklarının olduğu öğrenildi.

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Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İnşaat Mühendisi Murat Keklik, evde 11 yaşındaki kızı Doğa Keklik ve 14 yaşındaki oğlu Yağız Keklik' i tabanca ile rehin aldı. Keklik, önce çocuklarını vurdu, ardından aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. Murat Keklik ve çocuklarının yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi. Olay yerine gelen anne Cemile Yıldız ise Keklik sinir krizi geçirdi.

Vedat Bıçak, yaklaşık 2 ay önce eşiyle oturduğu daireden bir üst katta olan annesinin yanına taşınmıştı. Boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk Safiye Bıçak, kardeşiyle birlikte işe gitmek üzere evlerinin karşısındaki kaldırımda yürümeye başladı. Safiye Bıçak kaldırımdaki konteynere çöp atmaya gittiği sırada, yanına yaklaşan Vedat Bıçak silahını çıkararak Safiye Bıçak' a defalarca ateş etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, komşuları ambulans çağırdı. Safiye Bıçak, ambulansla hastaneye götürüldü ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çanakkale Biga ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bir apartmanın 2'nci katında oturan İsmail Çakmak ile eşi Filiz Çakmak arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmail Çakmak, pompalı tüfeğini alıp, eşi Filiz Çakmak ve oğlu Baturalp Çakmak'a ateşe edip öldürdü. Çakmak, ardından tüfeğini çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Silah sesini duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Kütahya’da yaşayan 53 yaşındaki Ünal Koçer, 48 yaşındaki eşi Sevgi Koçer ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ünal Koçer, eşi Sevgi Koçer’e pompalı tüfekle ateş etti. Sevgi Koçer vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılırken, bu sırada evde bulunan ve Sevgi Koçer’in ilk eşinden olan 19 yaşından oğlu Mert Furkan Şenol da üvey babası Ünal Koçer’e tabancayla ateş etti. Sevgi Koçer ile eşi Ünal Koçer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 64 yaşındaki İsmet Budak, boşanma aşamasında olan 33 yaşındaki kızı Cansu Aslan ile tartıştı. Büyüyen tartışmada İsmet Budak, üzerinde bulunan tabanca ile 64 yaşındaki eşi Songül Budak, kızı Cansu Aslan ve 5 yaşındaki torunu Bulem Aslan'a tabancayla ateş açtı. İsmet Budak, daha sonra aynı tabanca ile kendisini omzundan vurdu. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Songül Budak, kızı Cansu Aslan ve torunu Bulem Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşi, kızı ve torununu öldürdükten sonra intihara kalkışarak yaralanan İsmet Budak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Karaman’da Larende Mahallesi 578. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin ikinci katında oturan eski kız arkadaşı Seher İşler' in evine giden Yavuz Tanrıverdi, çaldığı kapı açılmayınca eve balkondan girdi. Evde Seher İşler ile M.T.' yi birlikte gördü. Bunun üzerine iki erkek arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Yavuz Tanrıverdi; üzerindeki bıçakla önce M.T. 'yi, sonra da kavgayı ayırmaya çalışan eski kız arkadaşı Seher İşler' i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralılardan Seher İşler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, M.T. tedavi altına alındı.

İstanbul Beylikdüzü’nde 20 yaşındaki Hüseyin K., 28 yaşındaki ablası Merve K. ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Büyüyerek devam eden tartışmada; cinnet geçirdiği iddia edilen kardeş Hüseyin K., ablası Merve K.' ya saldırarak birçok yerinden bıçakladı. Merve K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Merve K.; ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, bir gün sonra hayatını kaybetti.

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İstanbul Beylikdüzü'nde 23 gün önce iş görüşmesi için Esenyurt'ta bir eve giden 23 yaşındaki Erva Raziye Asar' ın cesedi bir inşaatta bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis, cesedin 6 parçaya bölündüğünü tespit etti. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 43 yaşındaki Fetih Dağlı korkunç cinayeti itiraf etti. Öte yandan Fetih Dağlı' nın 'Kasten adam öldürme' suçundan denetimli serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenildi.

13 Nisan 2024’te, Denizli’nin Honaz İlçesi Gürlek Mahallesi'nde; Emine Durmuş'un oğlu Cihan Durmuş, 112 Acil Servis'i arayıp, annesinin evlerinde rahatsızlanıp, yatakta hareketsiz yattığını söyledi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Durmuş'un öldüğünü tesit etti. Emine Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopside Durmuş'un boyun kemiklerinde kırıklar olduğu ve boğulduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Durmuş'un oğlu Cihan Durmuş ve onun 37 yaşındaki sevgilisi Fatma A. cinayet şüphelisi olarak tespit edildi. Bunun üzerine, Cihan Durmuş ve sevgilisi gözaltına alındı. Durmuş suçlamaları reddederken, Fatma A. ise ifadesinde sevgilinin kendisine annesini öldürdüğünü söylediğini belirtti.

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Adıyaman’da Bahçelievler Mahallesi'nde oturan ve bir süredir haber alınamayan Esma Biçer ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, bölgeye giderek komşularından bilgi almak istedi. Ancak bu sırada Biçer ailesinin evinden gelen kötü kokuyu fark eden polis ekipleri, bahçede inceleme yaptı. İncelemede sırasında, torbada Esma Biçer’ in cesedi bulundu. Bunun üzerine Biçer’ in eşi Kemal Biçer gözaltına alındı. Kemal Biçer, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Biçer, Çarşamba günü kendisini aldattığından şüphelendiğini eşi ile bu nedenle kavga ettiklerini öne sürerek, “Eşimi evden kaçma girişiminde bulunacağı şüphesiyle boğarak öldürdüm. Daha sonra cansız bedenini poşete koyarak evin bahçesine atıp, kayıp ihbarında bulundum" dedi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde birlikte yaşayan 24 yaşındaki İ.D. ile Sidar Şimşek, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki bıçağı çıkaran İ.D.; Şimşek'i sokak ortasında, çocuğunun gözü önünde, defalarca bıçaklayıp, kaçtı. Olay yerine yaklaşan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İ.D.' yi yakalarken, Sidar Şimşek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Şimşek, doktorların tüm çabalarına karşın, kurtarılamadı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan ve boşanma aşamasında olan 52 yaşındaki Musa Özel ve 21 yaşındaki eşi Fatma Özel, bir kez daha görüşmeye karar verdiler. Musa Özel, ailesiyle kalan Fatma Özel'in Darısekisi Mahallesi'nde bulunan evine geldi. Görüşme sırasında; Musa Özel ve boşanma aşamasındaki eşi Fatma Özel, kayınpederi İbrahim Avcı ve kayınvalidesi Elif Avcı arasında bir tartışma yaşandı. Özel, tartışmanın tansiyonunun yükselmesiyle yanında getirdiği tabanca ile eşi, kayınpederi ve kayınvalidesine ateş etti. Fatma Özel ve İbrahim Avcı'nın yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif Avcı da maalesef kurtarılamadı.

2021 yılında boşandığı 39 yaşındaki eski eşi Hüsne Topal'ın Bodrum’daki evinin önüne gelen 40 yaşındaki Hacı Ömer Alçı, Topal'ı dışarı çağırdı. İkili bir müddet konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Eski eşi tarafından darp edilen kadın, çevreden yardım istedi. O esnada Topal'ın arkadaşı Sedat T. evden çıkıp kadının yardımına koştu. Hacı Ömer Alçı, hem eski eşini ve hem de yardıma koşan Sedat T.' yi kurşun yağmuruna tuttu. 3 çocuk annesi Hüsne Topal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin 2021 yılında ayrıldığı ve Hüsne Topal'ın büyük depremin ardından Hatay'dan Bodrum'a geldiği öğrenildi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 35 yaşındaki Uğur Tarak ile aynı yaştaki eşi Cansu Tarak arasında tartışma çıktı. Uğur Tarak, tartışma sırasında eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Cansu Tarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Alaçat Köyü’nde yaşayan 47 yaşındaki Ümit Yapıcıoğlu, tavukların bahçesine girmesi nedeniyle 55 yaşındaki yengesi Nurten Yapıcıoğlu ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Ümit Yapıcıoğlu tabancayla ateş açtı. Olayda kurşunların isabet ettiği Nurten Yapıcıoğlu ile araya girmeye çalışan 25 yaşındaki oğlu Ali ve akrabası 22 yaşındaki Kadir Yapıcıoğlu yaralandı. Nurten Yapıcıoğlu ve oğlu Ali Yapıcıoğlu'nun yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Yaralı Kadir Yapıcıoğlu ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ümit Yapıcıoğlu'nun, 20 yıl önce de Kocaeli' de 23 yaşındaki eşi Özlem Yapıcıoğlu'nu da bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Eski eşinin çocuklarıyla birlikte yaşadığı eve gelen Mustafa Y., içeri girer girmez balkonda oturan eski eşi Sözen Tutci’ ye yönelerek yanındaki tabanca ile ateş etti. Ardından, arkasından gelerek kendisini engellemeye çalışan oğlu Vedat Y.’ yi bacağından vurdu. Evdeki kendi silahını alan Vedat Y. de babasına ateş ederek ağır yaraladı. Sözen Tutci’ nin yaşamını yitirdiği belirlenirken; yaralanan baba ve oğlu farklı hastanelere kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Sözen Tutci’ nin bir aile dramı yaşadığı ortaya çıktı. Aileyi tanıyanların iddialarına göre, çocuk yaşta evlendirilen Tutci’ nin yıllar boyunca eşinden şiddet gördüğü ve 5 çocuğunun büyüyünce annelerini yanlarına alarak Gölcük’e yerleştikleri öğrenildi. Tutci’ nin 5 çocuğundan Sinan Y.’ nin geçtiğimiz Mart ayında trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiği, ismi öğrenilemeyen bir kız çocuğunun ise 18 yaşındayken İstanbul’da babasından kaynaklı olarak yaşadığı psikolojik sorunlar sebebi ile intihar ettiği öğrenildi. 7 yıl önce eşinden boşanan Sözen Tutci’ nin eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu da belirlendi.

Giresun'un Çamoluk İlçesi Kılıçtutan Köyü eski muhtarı 56 yaşındaki Fazlı Yılkın, bilinmeyen nedenle, köydeki cami önünde 54 yaşındaki eşi Hanife Yılkın ve oğlu Beytullah Yılkın ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fazlı Yılkın, belinden çıkardığı tabancasıyla oğlu ve eşine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği anne ve oğlu kanlar içerisinde yere yığıldı. Yapılan kontrollerde anne ve oğlunun, hayatını kaybettiğini belirlendi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde üç çocuk annesi Müge Elbeli' yi iple bağladıktan sonra kabloyla döverek işkence eden, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan ve bir kolu alçılı olan 37 yaşındaki Mehmet Ali Elbeli; tüm bu işkenceleri tek koluyla kendisinin yaptığını iddia etti. Mehmet Ali Elbeli’ nin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarın ardından Hanımlar Sokak'taki müstakil eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 34 yaşındaki 3 çocuk annesi Müge Elbeli' yi evin salonunda ölü olarak buldu. Vücudunda darp ve yara izleri bulunan kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kadınına uygulanan ağır işkenceden şüphe eden jandarma ekiplerinin, şüphelileri çapraz sorguya aldığı, ayrıca şüphelilerin cep telefonlarına el konulduğu öğrenildi. Cinayet anında çiftin çocuklarının bir yakınlarının yanında oldukları ifade edildi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da babası Abdüllatif ve annesi Berrin Şener ile kendisini ziyarete gelen anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla vurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bedirhan Şener'i gözaltına aldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Leyla Çetiner, kurtarılamadı. 1 Ağustos'ta, Bedirhan Şener’in Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi. Ancak bu süre, şimdilik, bir 3 haftalık süreyle daha uzatıldı. Rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde, hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek, cezaevine gönderileceği belirtildi.

Tüm bu cinayetler; “Acaba İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırılmamış olsaydı, bunca kayıp yine de yaşanır mıydı?” sorusunu akla getirmiyor değil…

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileğiyle...