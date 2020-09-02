Renksiz, tatsız, kokusuz ama dev bir trendin parçası: Tapyoka

Tapyoka, manyok bitkisinin köklerinden elde edilen bir tür nişasta. Brezilya'nın kuzeyi ve orta batısında doğal olarak bulunan manyok bitkisi buradan Güney Amerika'ya ve Portekiz ve İspanya kolonilerine yayılmış.

Özellikle tropikal ülkelerde milyonlarca insanın en temel besin maddelerinden biri olan tapyokanın içeriğinde bolca karbonhidrat var ama bunun dışında protein, vitamin ve mineral pek bulunmuyor.

Doğal olarak glütensiz olan tapyokanın belirgin bir lezzeti ve dokusu da yok. Bu nedenle sık tüketildiği ülkeler dışında genelde gıda endüstrisinde bağlayıcı olarak kullanılıyor. Endüstride sık kullanılmasının sebeplerinden biri de düşük maliyetli ve kolayca üretilebilir olması.

Tapyoka unu ya da nişastası diye geçen öğütülmüş ürün, turta gibi hamur işlerinde kullanılmak için çok uygun çünkü mısır nişastasının aksine pişirildiğinde bulanık bir görüntü almıyor, şeffaflaşıyor. Üstelik dondurulup yeniden çözdürüldüğünde de bozulmuyor.

Bunun yanı sıra çorbaları, tencere yemeklerini ve sosları koyulaştırmak için de tapyoka nişastası kullanılabilir. Tapyoka nişastasını mısır ya da buğday nişastasıyla bire bir ölçüde kullanabilirsiniz.

Tapyoka incileri ise sıvıyla işlem görmüş tapyoka nişastasının yuvarlanmış hali. Daha ufak olan inciler sütle birleştirilerek irmik tatlısı benzeri pudinglerde kullanılırken daha büyük inciler de yukarıda bahsettiğimiz çayların içine atılıyor. Bu inciler bazen renkli ve aromalı olacak şekilde de işlenebiliyor.