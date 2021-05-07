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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 07.05.2021 - 09:39 | Son Güncelleme:

Ramazan'ın 25. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

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Ramazan'ın 25. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Ramazan ayıyla birlikte sevdiklerine özel lezzetler sunmak isteyenler her gün iftar menülerini özenle oluşturuyor. "İftara ne pişirsem?, "Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için çorbadan tatlıya Ramazan'ın yirmi beşinci gününe özel nefis bir menü hazırladık. İşte 7 Mayıs Cuma, Ramazan'ın 25. günü için iftar menüsü...

Cennet çorbası evde yapılabilecek en lezzetli çorbaların başında geliyor. Mısır unuyla yapılan farklı bir lezzet olan cennet çorbası, mutfağında farklı bir lezzet arayanların favorilerinden olacak. Siz de cennet çorbasının yapılışını merak ediyorsanız işte malzemeler ve tarifi…

Cennet çorbası tarifi
Cennet çorbası tarifi

Mangal denilince akla ilk gelenlerden biri pirzoladır. Dana ve kuzu pirzolaya daha ucuz bir alternatif olarak tavuk pirzola da gerek ızgarada gerek tavada çok lezzetli oluyor. Yanına hazırlayacağınız çıtır patates ve pilavla servis edebileceğiniz tavuk pirzola nasıl yapılır? Cevabı aşağıda…

Tavuk pirzola tarifi
Tavuk pirzola tarifi

Her yemeğin yanına yakışan, yemeklerin tamamlayıcısı pilavı mısırlı ve bezelyeli denemeye ne dersiniz? Pilav oldukça pratik bir yemek olsa da parlak ve tane tane tutturmak zordur. Osmancık, baldo, kırık gibi birçok türü olan pirincin su ve tereyağıyla buluşmasından oluşan bu lezzete bezelye ve mısırı da ekleyince tadından yenmez. Peki mısırlı ve bezelyeli pirinç pilavı nasıl yapılır? Anneleriniz kadar güzel pilav yapabilmek için bu tarifi denemelisiniz.

Mısırlı bezelyeli pirinç pilavı tarifi
Mısırlı bezelyeli pirinç pilavı tarifi

Semizotu, omega 3 içeren tek sebze ve özellikle yaz aylarında sofralarımızın vazgeçilmezlerinden. Yemeği ya da yoğurtlu salatası oldukça nefis olan semizotunu domates sosuyla da salata yapabilirsiniz. Böylesi de gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizin için domatesli semizotu salatasının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Oldukça basit olan bu salatayı mutlaka deneyin.

Domatesli semizotu salatası tarifi
Domatesli semizotu salatası tarifi

Kakaolu ıslak kek sevmeyen yoktur. Her zaman severek tükettiğimiz bu nefis kek, en çok da çayın yanına yakışıyor. Yapılışı da çok kolay ve bir dilimi asla yetmeyecek. Siz de şöyle bol soslu ıslak kek yapmak isterseniz, haydi mutfağa! Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...

Kolay ıslak kek tarifi
Kolay ıslak kek tarifi

Yaz aylarında sıcaklara karşı asitli içecekler tüketmek istemeyenler için en güçlü alternatiflerden biri ev yapımı meyve suları ve kompostolar. Taze meyveler ve az miktarda şekerle kısa sürede yapılabilen bu kompostoların en güzellerinden biri de antioksidan deposu kırmızı erikle yapılan erik kompostosu. Eriklerin en bol olduğu mevsimde yapıp zevkle tüketebileceğiniz erik kompostosu tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

Erik kompostosu tarifi
Erik kompostosu tarifi
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