Ramazan'ın 25. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Cennet çorbası evde yapılabilecek en lezzetli çorbaların başında geliyor. Mısır unuyla yapılan farklı bir lezzet olan cennet çorbası, mutfağında farklı bir lezzet arayanların favorilerinden olacak. Siz de cennet çorbasının yapılışını merak ediyorsanız işte malzemeler ve tarifi…

Mangal denilince akla ilk gelenlerden biri pirzoladır. Dana ve kuzu pirzolaya daha ucuz bir alternatif olarak tavuk pirzola da gerek ızgarada gerek tavada çok lezzetli oluyor. Yanına hazırlayacağınız çıtır patates ve pilavla servis edebileceğiniz tavuk pirzola nasıl yapılır? Cevabı aşağıda…

Her yemeğin yanına yakışan, yemeklerin tamamlayıcısı pilavı mısırlı ve bezelyeli denemeye ne dersiniz? Pilav oldukça pratik bir yemek olsa da parlak ve tane tane tutturmak zordur. Osmancık, baldo, kırık gibi birçok türü olan pirincin su ve tereyağıyla buluşmasından oluşan bu lezzete bezelye ve mısırı da ekleyince tadından yenmez. Peki mısırlı ve bezelyeli pirinç pilavı nasıl yapılır? Anneleriniz kadar güzel pilav yapabilmek için bu tarifi denemelisiniz.

Semizotu, omega 3 içeren tek sebze ve özellikle yaz aylarında sofralarımızın vazgeçilmezlerinden. Yemeği ya da yoğurtlu salatası oldukça nefis olan semizotunu domates sosuyla da salata yapabilirsiniz. Böylesi de gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizin için domatesli semizotu salatasının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Oldukça basit olan bu salatayı mutlaka deneyin.

Kakaolu ıslak kek sevmeyen yoktur. Her zaman severek tükettiğimiz bu nefis kek, en çok da çayın yanına yakışıyor. Yapılışı da çok kolay ve bir dilimi asla yetmeyecek. Siz de şöyle bol soslu ıslak kek yapmak isterseniz, haydi mutfağa! Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...

Yaz aylarında sıcaklara karşı asitli içecekler tüketmek istemeyenler için en güçlü alternatiflerden biri ev yapımı meyve suları ve kompostolar. Taze meyveler ve az miktarda şekerle kısa sürede yapılabilen bu kompostoların en güzellerinden biri de antioksidan deposu kırmızı erikle yapılan erik kompostosu. Eriklerin en bol olduğu mevsimde yapıp zevkle tüketebileceğiniz erik kompostosu tarifimizi mutlaka denemelisiniz.