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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 07.02.2020 - 13:57,Son Güncelleme:/

Kolay ıslak kek tarifi

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Kolay ıslak kek tarifi

Kakaolu ıslak kek sevmeyen yoktur. Her zaman severek tükettiğimiz bu nefis kek, en çok da çayın yanına yakışıyor. Yapılışı da çok kolay ve bir dilimi asla yetmeyecek. Siz de şöyle bol soslu ıslak kek yapmak isterseniz, haydi mutfağa! Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • Kakao

Sosu için:

  • Yarım su bardağı süt
  • 1 su bardağı kek karışımı

Kolay ıslak kek tarifi nasıl yapılır?

Yumurta ve şekeri derin bir kasede iyice karıştırın.

Üzerine süt, sıvı yağ ve kakaoyu ekleyip karıştırmaya devam edin.

Hazırladığınız karışımdan, daha sonra sos olarak kullanmak için 1 su bardağı ayırın.

Kalan karışıma da un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra kek karışımınızı fırın tepsisine dökün.

Ardından fırına verip 170 derecede yaklaşık 30-40 dakika kadar pişirin.

Diğer taraftan da ayırdığınız kek karışımını ve sütü karıştırıp kaynatın.

Keki fırından çıkarınca bir süre dinlendirip üzerine sosu dökün.

Dilerseniz üzerini fındık veya Antep fıstığıyla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

 

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