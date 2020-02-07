Kolay ıslak kek tarifi

Yumurta ve şekeri derin bir kasede iyice karıştırın.

Üzerine süt, sıvı yağ ve kakaoyu ekleyip karıştırmaya devam edin.

Hazırladığınız karışımdan, daha sonra sos olarak kullanmak için 1 su bardağı ayırın.

Kalan karışıma da un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra kek karışımınızı fırın tepsisine dökün.

Ardından fırına verip 170 derecede yaklaşık 30-40 dakika kadar pişirin.

Diğer taraftan da ayırdığınız kek karışımını ve sütü karıştırıp kaynatın.

Keki fırından çıkarınca bir süre dinlendirip üzerine sosu dökün.

Dilerseniz üzerini fındık veya Antep fıstığıyla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...