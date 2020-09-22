Mutfakların gizli kahramanı karbonat… Yemekten temizliğe her yerde kullanılıyor

Mutfakların beyaz gücü karbonat ufacık bir paketle bile muhteşem işler çıkarabilir. Peki karbonatın hamur işleri dışında mutfak temizliğinde de kullanıldığını biliyor muydunuz? İşte karbonatın farklı kullanım alanları...

Kabartma tozu yerine kullanılır

Gecenin bir saatinde canınız lezzetli hamur işleri çektiğinde hemen kalkıp mutfağın yolunu tutarsınız. Nefis hamur işlerini yaparken bir anda kabartma tozunuzun kalmadığını fark ederseniz panik yapmayın, karbonat imdadınıza yetişecektir. Harika kabaran hamur işleri için kabartma tozu yerine karbonat kullanabilirsiniz. Kabartma tozu gibi bir kaşık eklemeniz yeterli olmayacaktır. Tepkimeye girebilmesi için üzerine birkaç damla limon sıkmanız yeterli olacaktır. Ayrıca bir paket kabartma tozuna karşılık 1-2 çay kaşığı karbonat yeterli olacaktır.

Kurabiyeler daha uzun süre dayanır

Karbonatın hamur işlerini kabartmak haricinde dayanıklı olmasını sağlama işlevi de vardır. Kabartma tozu yerine karbonat kullandığınızda hamur işleriniz daha dayanıklı olacaktır. Özellikle de çay ve kahvelerin yanına yapılan küçük kurabiyelerin kolay kolay bayatlamaması için harika bir fikir.

İyi köftenin sırrı

Anne köftesini sevmeyen yoktur. Ancak tadında saklı sırrı bulmak biraz zordur. Anne elinin değmesinin verdiği lezzetin haricinde bu denli kabarık ve yumuşak olmasının bir sebebi de karbonattır. Harç malzemesine ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı karbonat köftelerinizin daha da lezzetli olmasını sağlar. Tıpkı dışarıda yedikleriniz gibi köfte yapmanın sırrı karbonattan geçiyor.

Fırınlarınız tertemiz olsun

Fırında lezzetli yemekler yaptıktan sonra yemek atıkları kötü bir görüntü oluşturuyor. Artık bu görüntüden kurtulmak çok basit. Bunun için ise fırına karbonat serpin. Üzerine biraz su serptikten sonra ise bir gece bekletin. Ardından fırını sildiğinizde tertemiz olduğunu göreceksiniz.

Mikrodalganızı temizleyin

Fırın temizliğinde etkili olduğu gibi günlük hayatta sık sık kullanılan mikrodalga fırında da oldukça etkili. Yemek artıklarından kurtulmak için ıslak bir süngere karbonat serpin ve güzelce silin. Ovalamaya gerek bile kalmadan kirlerden arındığını görünce şaşıracaksınız.

Tencereler artık pırıl pırıl

Mutfakta pek çok işlevi bulunan karbonat tabii ki tencere ve tavaların temizliğinde de kullanılıyor. Yağlı kalan tencere ve tavalar için bulaşık deterjanınıza biraz karbonat ekleyin. Bu işlem yapışmış kirlerin daha çabuk çıkmasını sağlayacaktır.