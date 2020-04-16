Mayasız lavaş ekmek tarifi
Evde ekmek yapmak isteyenler için en pratik seçeneklerden biri lavaş. Sadece un, su ve tuzla yapılan mayasız lavaş, özellikle sıcakken yemeye doyum olmayan bir ekmek. Siz de evinizde mayasız lavaş ekmek yapmak isterseniz bu tarifi deneyebilirsiniz. Kolay gelsin…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1,5 su bardağı un
- Yarım su bardağından biraz fazla su
- 1 çay kaşığı tuz
Mayasız lavaş ekmek tarifi Nasıl yapılır?
Malzemeleri yoğurma kabında karıştırıp yoğurmaya başlayın.
Yumuşak bir hamur elde edene dek 5 dakika kadar yoğurun.
Hamuru 5 eşit parçaya ayırıp nemli bir bezin altında 10 dakika dinlendirin.
Ardından unladığınız tezgahta her bir hamuru döndüre döndüre 25-30 santimetre çapında açın.
Varsa sacı yoksa geniş bir tavayı kızdırın.
Açtığınız lavaşları üzerindeki fazla unu silkeleyerek sacın üzerine alın.
Bir yüzü kızarınca diğer yüzünü de pişirin.
Sıcakken üzerine tereyağı sürüp afiyetle yiyin.