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Haber Giriş: 20.02.2020 - 11:51,
Marullu patates salatası tarifi
Patates salatasının ne kadar lezzetli olduğunu bilmeyen yok. Bu lezzeti salatanızın içindeki yeşillik miktarını artırarak katlamaya ne dersiniz? Marul ilavesiyle hem daha yeşil hem de daha hafif olan patates salatasını mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 1 kilogram patates
- 2 dal taze soğan
- 4-5 yaprak marul
- 1-2 adet haşlanmış yumurta
- Arzu ederseniz kornişon turşu, mısır ve maydanoz
Sosu için:
- Yarım limonun suyu
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Tuz
- Pul biber
- Reyhan
- Nane
- Sumak
Marullu patates salatası tarifi nasıl yapılır?
Patatesleri ve yumurtaları ayrı ayrı haşlayın.
Hepsini soyup ufak ufak doğrayın.
Soğanları ve marulları ince ince kıyın.
Dilerseniz kornişon, mısır ve maydanoz ekleyin.
Sos malzemelerini ayrı bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin ve harmanlayın. Afiyet olsun…