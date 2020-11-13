MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek Tarifleri Salata Tarifleri Karnabahar salatası tarifi
GeriSalata Tarifleri Karnabahar salatası tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Salata Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 13.11.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Karnabahar salatası tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karnabahar salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

Karnabahar, kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken sebzelerden. Yüksek besin değeri ve oldukça düşük kalorisiyle diyet listelerinin de olmazsa olmazlarından olan karnabahar, salata olarak da zevkle tüketilebilir. Sizin için farklı sebzeleri bir araya getirip güzel bir karnabahar salatası hazırladık. Dilerseniz içindeki sebzelere havuç, brokoli gibi ekstralar da ekleyebileceğiniz karnabahar salatasının tarifi aşağıda. Afiyet olsun…

  • Buharda
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 adet karnabahar
  • 2 adet kırmızı kapya biber
  • Yarım demet dereotu
  • Yarım demet maydanoz
  • Zeytinyağı
  • Limon suyu
  • Tuz

Karnabahar salatası tarifi Nasıl yapılır?

Karnabaharları varsa buharlı pişirme aparatında pişirin, yoksa çok az suda fazla yumuşamadan haşlayın.

Karnabaharlar pişerken biberleri, maydanozları ve dereotlarını doğrayın.

Süzdüğünüz karnabaharı bir kaseye alıp üzerine doğradığınız sebzeleri ekleyin.

Limon suyu, zeytinyağı ve tuzu da ekleyip harmanlayın.

Tek başına ya da et yemeklerinin yanında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Fırında Soslu Karnabahar | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi