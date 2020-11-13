Karnabahar salatası tarifi
Karnabahar, kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken sebzelerden. Yüksek besin değeri ve oldukça düşük kalorisiyle diyet listelerinin de olmazsa olmazlarından olan karnabahar, salata olarak da zevkle tüketilebilir. Sizin için farklı sebzeleri bir araya getirip güzel bir karnabahar salatası hazırladık. Dilerseniz içindeki sebzelere havuç, brokoli gibi ekstralar da ekleyebileceğiniz karnabahar salatasının tarifi aşağıda. Afiyet olsun…
- Buharda
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 adet karnabahar
- 2 adet kırmızı kapya biber
- Yarım demet dereotu
- Yarım demet maydanoz
- Zeytinyağı
- Limon suyu
- Tuz
Karnabahar salatası tarifi Nasıl yapılır?
Karnabaharları varsa buharlı pişirme aparatında pişirin, yoksa çok az suda fazla yumuşamadan haşlayın.
Karnabaharlar pişerken biberleri, maydanozları ve dereotlarını doğrayın.
Süzdüğünüz karnabaharı bir kaseye alıp üzerine doğradığınız sebzeleri ekleyin.
Limon suyu, zeytinyağı ve tuzu da ekleyip harmanlayın.
Tek başına ya da et yemeklerinin yanında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…