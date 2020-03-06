Karalahana çorbası tarifi

Fasulyeleri ve mısırı çorbayı pişirmeden 8-10 saat önce bol suda ıslatın.

Çorbayı yapacağınız zaman sularını süzüp 5 su bardağı su ile birlikte tencereye aktarın ve yumuşayana kadar haşlayın.

Bu esnada lahanaları ve balkabaklarını ince ince doğrayın.

Fasulyeler yumuşayınca tencereye önce lahanaları ekleyin.

Lahanalar yumuşadığında balkabağını da tencereye ilave edin.

Kabakların pişmesine yakın tereyağı, karabiber ve kırmızı biber ekleyin.

10 dakika daha kaynatın.

Bu arada mısır ununu az miktarda suyla bulamaç kıvamına getirin ve kaynamakta olan çorbaya ekleyin.

Çorbanın tuzunu da ekleyip bir 10 dakika daha pişirdikten sonra sıcak servis edin. Afiyet olsun…