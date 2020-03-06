Karalahana çorbası tarifi
Karalahana çorbası Karadeniz’in genelinde karşımıza çıkan bir lezzettir ancak özellikle Rize usulünün lezzetine doyum olmaz. İçine balkabağı da eklenen bu çok besleyici çorbayı siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte fasulyesiyle, mısırıyla tadına doyum olmayan karalahana çorbası tarifimiz…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 500 gram karalahana
- 1 su bardağı çekilmiş kırıklı mısır
- 200 gram balkabağı
- Yarım su bardağı kuru fasulye
- 5 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı mısır unu
- Tuz
- Kırmızıbiber
- Karabiber
Karalahana çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Fasulyeleri ve mısırı çorbayı pişirmeden 8-10 saat önce bol suda ıslatın.
Çorbayı yapacağınız zaman sularını süzüp 5 su bardağı su ile birlikte tencereye aktarın ve yumuşayana kadar haşlayın.
Bu esnada lahanaları ve balkabaklarını ince ince doğrayın.
Fasulyeler yumuşayınca tencereye önce lahanaları ekleyin.
Lahanalar yumuşadığında balkabağını da tencereye ilave edin.
Kabakların pişmesine yakın tereyağı, karabiber ve kırmızı biber ekleyin.
10 dakika daha kaynatın.
Bu arada mısır ununu az miktarda suyla bulamaç kıvamına getirin ve kaynamakta olan çorbaya ekleyin.
Çorbanın tuzunu da ekleyip bir 10 dakika daha pişirdikten sonra sıcak servis edin. Afiyet olsun…