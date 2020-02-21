Kadayıflı kek tarifi
Kadayıf, her lezzete ayrı yakışıyor. Daha çok tatlılarda görmeye alışık olsak da tuzlu tariflerde de kullanıyoruz. Yaş ve kavrulmuş kadayıfın bir arada olduğu kadayıflı kek de onlardan biri. Farklı tarzda bir kek arayanların favorisi olacağına eminiz. Üzeri çıtır çıtır kızarmış kadayıflı keki denemek isterseniz, haydi mutfağa! Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 200 gram kadayıf
- 100 gram kavrulmuş kadayıf
- 2 adet yumurta
- Yarım çay bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı ceviz içi
Şerbeti için;
- 2 su bardağı su
- 2,5 su bardağı toz şeker
Kadayıflı kek tarifi nasıl yapılır?
Yumurta ve şekeri güzelce çırpın.
Ardından sıvı yağ, un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin.
Son olarak ceviz içi ve kadayıfı da ilave edip iyice karıştırın.
Tepsinizi yağlayın ve kavrulmuş kadayıfın yarısını serpin.
Ardından kek harcını tepsiye yayın ve üzerine de kalan kavrulmuş kadayıfı ekleyin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Keki fırından çıkarınca soğuması için kenara alın.
Kekin şerbeti için; şeker ve suyu bir tencerede karıştırın ve kaynatın.
Sıcak şerbeti, soğuk kekin üzerine dökün ve soğuyana kadar bekleyin.
Afiyet olsun...