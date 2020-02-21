Kadayıflı kek tarifi

Yumurta ve şekeri güzelce çırpın.

Ardından sıvı yağ, un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin.

Son olarak ceviz içi ve kadayıfı da ilave edip iyice karıştırın.

Tepsinizi yağlayın ve kavrulmuş kadayıfın yarısını serpin.

Ardından kek harcını tepsiye yayın ve üzerine de kalan kavrulmuş kadayıfı ekleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Keki fırından çıkarınca soğuması için kenara alın.

Kekin şerbeti için; şeker ve suyu bir tencerede karıştırın ve kaynatın.

Sıcak şerbeti, soğuk kekin üzerine dökün ve soğuyana kadar bekleyin.

Afiyet olsun...