Istiridye mantarı nasıl temizlenir? Nasıl pişirilir? İstridye mantar kavurma nasıl yapılır?

İstiridye mantarı görüntüsü ile göz dolduran oldukça lezzetli bir mantardır. Yumuşak kıvamı ile ön plana çıkan istiridye mantarının temizliği de çok önem taşımaktadır.

İstiridye Mantarı Nasıl Temizlenir?

İstiridye mantarı denizde incileri barındıran istiridyeye benzediği için adına İstiridye mantarı denilmektedir. Mantarın şapkası istiridye kabuğuna benzemektedir. Pleurotaceae mantar familyasına ait olan istiridye mantarı yenilebilir mantar türlerinden bir tanesidir. Genellikle kavak ağacının gölgesinde yetişen istiridye mantarı ile birbirinden farklı yemekler yapılabilir.

İstiridye mantarının nasıl temizleneceği çok merak edilmektedir. İstiridye mantarının şapkası geniş yüzeyli olduğu için temizlenmesi de çok kolay olabilir. İstiridye mantarının dış yüzeyi küçük bir meyve bıçağı ile soyulabilir. İstiridye mantarı suyla yıkandığında su çekebilir.

Nasıl Pişirilir?

İstiridye mantarının birbirinden farklı pişirme tekniği bulunmaktadır. Damak zevkine göre İstiridye mantarı pişirilebilir. Özellikle istiridye mantarının kavurması çok lezzetli olacaktır. Tavada soğan kavrulduktan sonra Jülyen doğranan İstiridye mantarları da tavaya eklenir. Tavada sotelenen mantarlar ve soğanlara yeteri miktarda tuz konulur. Karabiber ve kırmızı biber de eklenen İstiridye mantarları iyice kavrulur. Mantarlar sularını bırakıp tekrar çekince sıcak sıcak servis edilmektedir. İstiridye mantarı ızgara da yapılabilir. Izgara mantar hem lezzetli hem de eşsiz bir tat bırakmaktadır.

İstridye Mantar Kavurma Nasıl Yapılır?

İstiridye mantarının kavurması oldukça lezzetli olur. Kısa sürede pişen İstiridye mantarı kavurması için doğru adımların izlenmesi gerekir. Tavada soğanlar kavrulduktan sonra jülyen doğranan mantarlar tavaya eklenir. Mantarların üzerine bir tutam kadar tuz konulmalıdır. Tuzun yanı sıra kırmızı biber ve kara biber de eklenir. İstiridye mantarı orta ateşte ağzı kapalı olarak kavrulur. Ayrıca mantarlar sıcak sıcak servis edilir.

İstiridye Mantarı Temizliği İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

İstiridye mantarı temizlenirken bazı detaylara çok dikkat edilmesi gerekir. Özellikle de yapısının bozulmaması için özenli ve dikkatli bir şekilde temizlenmelidir. Marketlerde İstiridye mantarları genellikle küme halinde yapısı bozulmadan satılmaktadır. Mantarların orta kısmında ufak bir sapı bulunur. O sap kısmının çıkarılması gerekir.

Mantarın üst kısmındaki şapkasının üzeri hafifçe soyulabilir. Ayrıca istenildiği takdirde istiridye mantarı nemli bir bez ile silinir. İstiridye mantarının beyaz kısımları bir fırça yardımı ile nazikçe fırçalanabilir. Eğer istiridye mantarları çok kirli ise sirkeli su dolu olan bir kabın içerisine atılır. Su kabında çalkalanarak temizlenir. İstiridye mantarları temizlendikten sonra ise buzdolabı poşetine konulup buzluğa atılmalıdır. Böylece uzun ömürlü olabilir.

İstiridye Mantarı Faydaları Nelerdir?

İstiridye mantarının birbirinden çok faydası bulunmaktadır. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan İstiridye mantarı vücuttaki serbest radikaller ile mücadele eder. İstiridye mantarları kanser ile güçlü bir şekilde savaşır. Yüksek lif oranına sahip olan İstiridye mantarı sindirim sistemini de düzenleyerek sindirim sistemini hızlandırmaya yardımcı olur. Antibiyotik özelliği olan istiridye mantarı bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

İstiridye mantarının içeriğindeki demir ve kalsiyum sayesinde çocukların kemik gelişimi de desteklenmektedir. İstiridye mantarları demir ve folat içermesi nedeniyle kansızlık çeken çocuklar ve yetişkinler tarafından rahatlıkla tüketilebilir. İstiridye mantarı vücuttaki tuzun etkisini azaltarak kandaki kolesterolün de düşmesine yardımcı olur. İstiridye mantarı yüksek oranda potasyum içermesi ile bilinmektedir. İstiridye mantarı daima gönül rahatlığı ile tüketilebilir.