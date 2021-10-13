İşkembe nasıl temizlenir? Kasaptan alınan işkembe en kolay nasıl temizlenir?

İşkembeyi seven çok kişi olduğu gibi, sevmeyen pek çok kişinin de olduğunu söylemek mümkündür. Seven bireylerin de, işkembe temizleme konusuna sıcak bakmadıkları söylenebilir. Ancak işkembe temizlenirken, püf noktalarına dikkat ederek temizlemek çok daha kolay olacaktır. Sağlık adına çok yararlı olan işkembe; kemik erimesi sorunu olan insanlar açısından oldukça şifalıdır. Belirli bir yaş sonrasında ortaya çıkan kemik erimesi problemine engel olabilmek adına bedene kolajen desteği vermek önemlidir. Kolajen bileşeni açısından da en uygun besin; işkembedir. İşkembe temizliğinin püf noktaları ile işkembeyi kolayca pişirmek mümkündür.

İşkembe Nasıl Temizlenir?

İşkembe temizliği adına yapılması gerekenler aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Kasaptan, içi temiz bir şekilde alınan işkembe, bol bol su altında el büyüklüğünde parçalara ayrıştırılmalıdır. Yıkanan parçalar, bir kap veya süzgeç içerisine alınmalıdır

- Daha sonra ocak üzerinde işkembeleri geçecek kadar su kaynatılmalıdır. Kaynayan su içerisine karbonat atmak, işkembelerin daha basit bir şekilde temizlenmesine yardımcı olur.

- Bu işlemden sonra kesilen işkembe parçalarının öncelikle bir tanesi su içerisine atılmalıdır. Su içerisinde alt- üst edilen işkembenin üzerindeki pislik, lavabo içerisinde temizlenmelidir.

- Bir bıçak desteğiyle üzerindeki tabaka alınmalı ve beyaz bir görünüm elde edilmelidir.

- Çıkarılan parça temizlendikten sonra diğer parçalar için de aynı işlemler tekrarlanmalıdır.

- Kaynar suyun altı, işlem bitene dek açık kalmalı ve su asla soğumamalıdır. Bütün parçalar tamamlandıktan sonra, işkembeler yeniden bol bol su ile yıkanmalıdır

- Arka bölümde bulunan fazla pislik ve yağlarda temizlenmelidir.

- İşlemin sona ermesi sonucunda bir saat boyunca bol bol soğuk su içerisinde bekletmek önemlidir.

- Ardından süzgece alınan işkembeler için, mısır unu kullanılmalıdır. Bu un sayesinde işkembelerin kötü kokması önlenir. Bir diğer metot ise, mandalina kabuğudur. Bu şekilde işkembeler kötü kokmaz.

- Bir gece boyunca karışım içerisinde bekletilen işkembeler, ertesi gün yeniden bol bol suyla yıkanmalıdır.

- Yıkanan işkembelerin sarımsakları ve tuzu ilave edilerek suyla düdüklü içerisine alınarak yarım saat boyunca pişirmek yeterlidir. Normal tencere içerisinde bir saat kadar pişirmek önemlidir.

Kasaptan Alınan İşkembe En Kolay Nasıl Temizlenir?

Kasaptan alınan işkembe, karbonat yöntemi sayesinde çok rahat temizlenmektedir. Karbonat ile işkembe temizliğinin yapılması için gerekli malzemeler; eldiven, bir yemek kaşığı karbonat, alınan işkembe ve işkembelerin üzerini geçecek kadar su şeklindedir. İşkembelerin temizlenmesi için ise;

- Öncelikle işkembe; 6- 7 kez soğuk su içerisinde iyice yıkanmalıdır. İşkembeler ilk etapta sıcak suyla yıkanmamalıdır. Bunun sebebi; işkembenin üstündeki tabakanın sertleşmesinden ötürüdür.

- Geniş tencere içerisinde su kaynattıktan sonra bir yemek kaşığı karbonat eklemesi yapıp karıştırmak gerekmektedir.

- İşkembe kaynayan karbonatlı su içinde 5 saniye civarı gezdirilip, çıkarılmalıdır. Çok fazla beklenmesi durumunda sertleşme olacaktır.

- Su içinden alınan işkembe gerilip, üzerindeki tabaka alınmalıdır. Bu kısmın çok kolay olacağı söylenebilir.

-Temizlenen işkembe, yeniden bol suyla yıkanmalıdır. Bu şekilde işkembe temizliği oldukça rahat olacak ve pişirilmeye hazır hale gelecektir.

Hangi hayvan olursa olsun, bu tarifin kullanılması sayesinde çok rahat bir şekilde işkembe temizliğinin yapılacağını söylemek, mümkün olacaktır.