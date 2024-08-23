Markaların yeni elçileri elit sporcular mı?

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Son birkaç sezona dikkatli şekilde baktığımızda, elit atlet ve global marka yüzü evlilikleri yükselişe geçmiş durumda.

Daha birkaç hafta önce Louis Vuitton, Real Madrid’in orta saha oyuncusu Jude Bellingham’ı yeni marka elçisi olarak duyurdu.

Pazarlama dehası Pharrell Williams, Louis Vuitton’un kreatif direktörlüğüne geldiğinden beri attığı adımlar yadsınamaz.

Moda haftası kapsamında gerçekleştirdiği büyük ses getiren defileler üzerine Olimpiyatların ana sponsoru olmaları ve açılışta izlediğimiz Louis Vuitton şovu paha biçilemez nitelikteydi.

Tam Olimpiyatlar sonunda lanse edilen Jude Bellingham hamlesi ise haliyle beni hiç şaşırtmadı.

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Dünyanın en ünlü ve etkili iş birliği, 1984 yılında Michael Jordan ve Nike ile başladı ve bu rüzgâr günümüzde hâlâ devam etmekte.

Hatırlarsanız 2015 yılında açıklanan Adidas x Kanye West Yeezy spor ayakkabı koleksiyonu satış rekorları kırarak spor ayakkabı sektöründe taşları yerinden oynatmıştı.

Modern lüks yeniden yazılıyor

Elit sporcular ve markalar modern lüksü yeniden yazıyor olabilir mi?

Eski jenerasyon için devamlılık, sıkı çalışma ve bütünlüğün temsili olan elit sporcular, milenyumlar (1981-1998) ve Z jenerasyonu (1998 ve sonrası) için daha farklı konumdalar. Onlara göre üstün başarı elde etmiş elit atletler, şu an ünlülerden daha çok ilham kaynağı. Raporlardan çıkan sonuçlar da bu beyanlarını teyit eder nitelikte.

Satışlara bakıldığında elit atlet ve dünyaca ünlü marka birlikteliklerinin başarı oranları açık ve net bir şekilde görülüyor.

Rolex ve dünyaca ünlü tenisçi Carlos Alcaraz, Gucci ve Alman futbolcu Kai Havertz, Prada ve Çinli kayakçı Eileen Gu, Dior ve Fransız atlet Sasha Zhoya en son açıklanan marka elçiliklerinden.

Türkiye’ye geldiğimizde ise maalesef böylesine dikkat çeken bir marka elçiliğine rastlayamıyorum.

Bizde sektörü hâlâ oyuncular domine ediyor. Bu elçilikler içinde en başarılı marka ise kuşkusuz Mavi.

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YERLİ MARKALARA ÇAĞRIM VAR

Voleybol, basketbol, futbol, yüzme, kürek, su topu gibi branşlarda özellikle gençlerde çok güzel, yakışıklı, iyi eğitimli ve pırıl pırıl birçok sporcumuz var. Türk markaları neden bu çocukların peşinden gitmiyor? Sadece futbol ve basketbol odaklı olan ülkemizin dünya çapında başarı sağlayabilecek niteliklere sahip bu sporcuları desteklemeleri sizce de güzel olmaz mı?

Mesela Paris 2024 Olimpiyatları’nda mücadele eden rekortmen yüzücümüz 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli çok iyi bir başlangıç olabilir. Veya daha geçen günlerde Avrupa Şampiyonu olan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımımız ve şampiyonanın en değerli oyuncusu seçilen Dilay Özdemir, hatta U18 Erkekler Dünya Su Topu Şampiyonası’nın en çok gol atan milli oyuncusu Efe Naipoğlu... İnanın bana bu liste uzar gider.

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Tüm yerel markalarımıza açık bir duyurudur: Genç ve milli branşlarda marka yüzünüz olabilecek oldukça fazla sayıda gencimiz var. Farklı bir bakış açısına sahip olmak ve Z kuşağını yakalamak için buyurun size harika bir fırsat.

Türkiye’nin ve sizin gibi büyük markaların bu gençleri desteklemesi gerek. Diğer çocuklar için rol model haline getirilmeliler.

Hangi branşta ve kulüpte kimler var diye detaylıca bakmanız yeterli. Ama destek isterseniz ben buradayım, hepinize seve seve yardımcı olurum.

Birlikten her zaman kuvvet doğar, hele söz konusu gençlerimiz ve onların hayalleriyse...