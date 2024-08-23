Aşk mı, arkadaşlık mı?

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Çağla Şıkel ve Nail Gönenli, farklı beklentiler ve yaşam tarzları nedeniyle aşk ilişkilerini yürütememişler. Gönenli’nin hareketli sosyal yaşamı Şıkel’i rahatsız ederken, Şıkel’in daha baskıcı tavrı Gönenli’yi bunaltmış ve aralarındaki ego savaşları büyüdükçe birbirlerinin hayatlarına olumlu etki etmediklerini düşünüp yollarını ayırmışlar.

Fakat yollar ayrılırken ortak noktaları birbirlerine olan sevgileri sıcaklığını korumuş. Gönenli’nin Şıkel’in ablasının nikâh şahidi olması, Şıkel’in ise haziran ayında Gönenli’nin doğum günü kutlamasında olması bunların en açık kanıtı.

Hatta bu süreçte Gönenli, Şıkel’in çocukları Kuzey ve Uzay ile ve annesiyle yakın bir ilişki kurmuş.

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Benim anladığım, ilişkide sorumluluktan yorulan ikili, arkadaşlık adı altında eski tartışmalardan da uzak kalmış.

Nail Gönenli’nin birkaç ay önce röportajında “Çağla benim için hâlâ çok kıymetli” demesi, Çağla Şıkel’in ise son röportajında “Nail’i kaybetmek istemezdim” cümlesi de çok manidar geldi bana...

Şimdilik ikili, aile sıcaklığında bir arkadaşlıkla yollarına devam ediyor. Bu yakınlıkta devam eden ilişkinin gelecekte nasıl şekilleneceğini zaman gösterecek...

KUZEY VE UZAY’LA ARASI ÇOK İYİ

Aldığım istihbarata göre Nail Gönenli, bu yaz Çeşme’de çocuklarla tenis oynuyor, beraberce vakit geçiriyor. Hatta Çağla Şıkel’in tüm ailesiyle de buluşup görüşüyor. İkili, ilişkilerini bitirse de aralarındaki dostluğu korumayı başarmış ve basına yansıyandan çok daha sık bir araya geliyor.

YENİ AŞK!

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Alpay Başaran, 2012’de Yaban TV’nin sahibi Gaya Başaran ile evlenmiş, 10 yıl süren evliliklerini geçtiğimiz yıllarda sonlandırmıştı. Aldığım duyumlara göre, Alpay Başaran kalbini Türkiye eski güzeli İpek Gümüşoğlu’na kaptırmış. Güzelliği ve zarafetiyle tanınan İpek Gümüşoğlu, aynı zamanda başarılı bir model, sunucu, dizi ve sinema oyuncusu olarak biliniyor. Kendi adını taşıyan bir takı markası da bulunan Gümüşoğlu, iş dünyasında da adından sıkça söz ettiriyor.

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Ünlü çiftin Assos tatili

Sevilen oyuncu Ceyda Düvenci, mayıs ayından beri birlikte olduğu radyocu Güçlü Mete ile yazı Assos’taki evinde geçiriyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte iki çocuğunu da yanına alan Düvenci, sakin bir tatil için Assos’taki yazlığına çekilmişti. Güçlü Mete de sevgilisinin yanında Assos’ta bulunuyor ve çift, huzurlu bir yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Önceki gün ise yakın dostları Kamil Güler ve Eray Kılıç’ı evlerinde ağırlayarak keyifli bir gün geçirdiler.



