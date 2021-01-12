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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: iStock/ Pixabay
Haber Giriş: 12.01.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

Hangi şeker hangi tarifte kullanılır? Tatlılarınızı bir üst seviyeye taşıyacak ipuçları

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Hangi şeker hangi tarifte kullanılır? Tatlılarınızı bir üst seviyeye taşıyacak ipuçları
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Tariflerimize lezzet katan şeker aslında birçok şekilde kullanılabilir. Genellikle önceliğimiz beyaz toz şekerden yana olsa da pudra şekeri, esmer şeker gibi farklı çeşitler de malzeme listesinde karşımıza çıkabilir. Bunları doğru tarifte kullanmanız ise hamur işi ve tatlılarınızı bir üst seviyeye taşır. İşte hangi şekeri ne zaman kullanacağınıza dair öneriler…

Şekerler tatlılarımızın olmazsa olmazı. Peki hangisini kullandığınızda fark yaratabilirsiniz biliyor musunuz? Sizin için işinize yarayacak küçük bir liste hazırladık. Hazırsanız, başlıyoruz...

Hangi şeker hangi tarifte kullanılır Tatlılarınızı bir üst seviyeye taşıyacak ipuçları

Profiterol tarifi
Profiterol tarifi

Beyaz şeker

Tamamı sakarozdan oluşan bu şeker en rafine olanıdır. Şeker pancarı, hurma veya şeker kamışından elde edilen beyaz şeker, güçlü bir tatlandırma gücüne sahiptir. Bir bakıma tüm keklerin, kremalı ve diğer tatlıların temel bileşenidir. Diğer bir tabirle ‘Şekerin Kralı’dır.

Hangi şeker hangi tarifte kullanılır Tatlılarınızı bir üst seviyeye taşıyacak ipuçları

Çilekli trifle tarifi
Çilekli trifle tarifi

Pudra şekeri

Beyaz şekerin incecik öğütülmesinden elde edilen bu şeker, beze veya kurabiye tariflerinde mükemmel bir şekilde çözülme özelliğine sahiptir. Ayrıca görünümünün güzelliğiyle pasta süslemelerinde sıklıkla tercih edilir.

Hangi şeker hangi tarifte kullanılır Tatlılarınızı bir üst seviyeye taşıyacak ipuçları

Şeker kamışı

Şeker kamışı az miktarda da olsa pekmez barındırır. Ayrıca pek çok hamur işi tarifine ekstra bir dokunuş katan vanilya tadı verir. Ayrıca tatlıları ekstra tatlandırmada da popülerdir. Tartlar ve krepler piştikten sonra üzerine serpilebilir, hoş bir gevreklik sağlar.

Hangi şeker hangi tarifte kullanılır Tatlılarınızı bir üst seviyeye taşıyacak ipuçları

Esmer şeker

Son dönemlerde özellikle beyaz şekere rakip olarak gösterilen esmer şeker, belirgin bir tada sahiptir. Bu nedenle tarifteki ölçülere uyulması gerekir. Eğer gerektiğinden fazla eklerseniz biraz acılık katabilir. Ayrıca kahverengi olduğundan pasta ve tatlılarınızın görünümünü değiştirebilir. Genellikle beyaz şekerle karıştırılarak kullanılmasının da sebebi budur.

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