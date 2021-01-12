Hangi şeker hangi tarifte kullanılır? Tatlılarınızı bir üst seviyeye taşıyacak ipuçları

Şekerler tatlılarımızın olmazsa olmazı. Peki hangisini kullandığınızda fark yaratabilirsiniz biliyor musunuz? Sizin için işinize yarayacak küçük bir liste hazırladık. Hazırsanız, başlıyoruz...

Beyaz şeker

Tamamı sakarozdan oluşan bu şeker en rafine olanıdır. Şeker pancarı, hurma veya şeker kamışından elde edilen beyaz şeker, güçlü bir tatlandırma gücüne sahiptir. Bir bakıma tüm keklerin, kremalı ve diğer tatlıların temel bileşenidir. Diğer bir tabirle ‘Şekerin Kralı’dır.

Pudra şekeri

Beyaz şekerin incecik öğütülmesinden elde edilen bu şeker, beze veya kurabiye tariflerinde mükemmel bir şekilde çözülme özelliğine sahiptir. Ayrıca görünümünün güzelliğiyle pasta süslemelerinde sıklıkla tercih edilir.

Şeker kamışı

Şeker kamışı az miktarda da olsa pekmez barındırır. Ayrıca pek çok hamur işi tarifine ekstra bir dokunuş katan vanilya tadı verir. Ayrıca tatlıları ekstra tatlandırmada da popülerdir. Tartlar ve krepler piştikten sonra üzerine serpilebilir, hoş bir gevreklik sağlar.

Esmer şeker

Son dönemlerde özellikle beyaz şekere rakip olarak gösterilen esmer şeker, belirgin bir tada sahiptir. Bu nedenle tarifteki ölçülere uyulması gerekir. Eğer gerektiğinden fazla eklerseniz biraz acılık katabilir. Ayrıca kahverengi olduğundan pasta ve tatlılarınızın görünümünü değiştirebilir. Genellikle beyaz şekerle karıştırılarak kullanılmasının da sebebi budur.