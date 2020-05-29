Elmalı kurabiye tarifi
Elmalı kurabiye mis gibi tarçın aroması ve ağızda dağılan hamuruyla çayın ve kahvenin en güzel eşlikçilerinden. Siz de bu kurabiyeyi evinizde yapmak isterseniz ihtiyacınız olan tek şey aşağıda sıraladığımız malzemeler ve yapılış aşamaları. Daha pişerken kokusuyla sizi mutlu edecek elmalı kurabiye tarifimizi sakın kaçırmayın. Afiyet olsun…
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
İç harcı için:
- 4 adet kırmızı elma
- Yarım su bardağı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi
Hamuru için:
- 4 su bardağı un
- 3/4 su bardağı toz şeker
- 1/3 su bardağı yoğurt
- 1/3 su bardağı sıvı yağ
- 200 gram tereyağı
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 çay kaşığı limon suyu
Elmalı kurabiye tarifi Nasıl yapılır?
Elmaları rendeleyip geniş bir tavaya alın.
Üzerine şekeri serpip elmalar karamelize olana kadar pişirin.
Pişen elmaları ocaktan aldıktan sonra tarçın ve cevizi ekleyip karıştırın ve kenara alın.
Kurabiyenin hamuru için limon suyu ve karbonatı karıştırın.
Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, toz şeker ve limonlu karbonatı derin bir kasede karıştırın.
Yavaş yavaş un ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru tezgahın üzerinde toparlayıp yarım santimetre kalınlığında açtıktan sonra bardak ya da kalıp yardımıyla kesin.
Kestiğiniz yuvarlakların yarısının üstlerine elmalı harçtan yayıp üstlerini yine bir yuvarlakla kapatın.
Kenarlarını çok fazla bastırmadan ve yapıştırmadan kapatın.
Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip kurabiyeleri tepsiye dizin.
Fırını 180 dereceye ısıtıp tepsiyi fırına verin.
20-25 dakika pişirdiğiniz kurabiyeleri fırından çıkarınca soğumasını bekleyin.
Üzerine pudra şekeri serpip servis edin. Afiyet olsun…