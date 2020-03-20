Ekşili köfte çorbası tarifi
Ekşili köfte yemek olarak tüketilebileceği gibi çorba olarak da tüketilebilir. Genelde terbiyeli ve beyaz renkli olan bu çorbayı biz bu kez salçalı yaptık, çok da beğendik. Sizin de denemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz ekşili köfte çorbası tarifimiz…
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Köftesi için:
- 300 gram dana kıyma
- 1 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı kuru nane
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı pul biber
- 2 yemek kaşığı un
- Yarım çay bardağı pirinç
Çorba için:
- 4 adet domates
- 2 adet patates
- 2 adet havuç
- 5 dal maydanoz
- Yarım limonun suyu
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 litre su
Ekşili köfte çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Domatesleri rendeleyin.
Havuç ve patatesleri küp küp doğrayın.
Maydanozu da ince ince kıyın ve kenara alın.
Sarımsağı rendeleyip un hariç diğer köfte malzemeleriyle birlikte yoğurun.
Kıymalı harç iyice özleşince ceviz büyüklüğünde köfteler yapın.
Köftelerin dışını bir tepsiye serptiğiniz unla kaplayın.
Sıvı yağı tencerede ısıtın.
Sarımsakları ve unu yağda kavurun.
Üzerine havuç ve patatesleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
Domates rendesi ve salçayı da ilave edip pişirin.
Üzerine sıcak suyu ve limon suyunu ekleyip bir taşım kaynatın.
Kaynayınca içine köfteleri ekleyip 10 dakika daha pişirin.
Tencerenin altını kısıp 5 dakika daha pişirdikten sonra çorbanızı ocaktan alın.
Üzerine kıyılmış maydanoz serpip servis edin. Afiyet olsun…