Çiğ karnabahar salatası tarifi

Karnabaharları yıkayıp gövde kısımlarından ayırın.



15-20 dakika kadar sirkeli suda bekletin.



Daha sonra bol su ile güzelce yıkayıp derin bir kaseye alın.



Havucu rendeleyin.



Kırmızı biberi de ince ince doğrayın.

Ardından mısır, havuç ve biberi de karnabaharın üzerine ekleyin.



Farklı bir kapta yoğurt, mayonez ve tuzu karıştırıp salatanızın üzerine ilave edin.



Dilerseniz üzerini maydanoz ve pul biberi ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...