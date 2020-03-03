Çiğ karnabahar salatası tarifi
Karnabahar genelde haşlanarak veya kızartılarak tüketilen bir sebze ama salatası da ayrı bir lezzetli oluyor. Peki, çiğ karnabahar salatası nasıl yapılır? Sizin için çeşitli malzemelerle lezzetlenen nefis bir çiğ karnabahar salatası tarifi hazırladık. Farklı bir şeyler arayanlar bu salatayı kesinlikle denemeli. Şimdiden afiyet olsun...
- Çiğ
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 adet küçük boy karnabahar
- 2 su bardağı süzme yoğurt
- 1 adet havuç
- 1 adet kırmızı biber
- 1 çay bardağı konserve mısır
- 4 yemek kaşığı mayonez
- Tuz
Çiğ karnabahar salatası tarifi nasıl yapılır?
Karnabaharları yıkayıp gövde kısımlarından ayırın.
15-20 dakika kadar sirkeli suda bekletin.
Daha sonra bol su ile güzelce yıkayıp derin bir kaseye alın.
Havucu rendeleyin.
Kırmızı biberi de ince ince doğrayın.
Ardından mısır, havuç ve biberi de karnabaharın üzerine ekleyin.
Farklı bir kapta yoğurt, mayonez ve tuzu karıştırıp salatanızın üzerine ilave edin.
Dilerseniz üzerini maydanoz ve pul biberi ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...