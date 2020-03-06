Çiğ enginar salatası tarifi
Enginarın sağlığa faydalarını bilmeyen yok artık ancak bu nefis bahar sebzesini genellikle pişmiş halde tüketiyoruz. Halbuki eğer yeterince tazeyse, çiğ enginarı da afiyetle tüketebilirsiniz. Bu seçeneği değerlendirmek isteyenler için enfes bir enginar salatası tarifimiz var. Hazır mevsimi de yaklaşmışken, bu salatayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. İşte çok fazla uğraşmadan yapabileceğiniz çiğ enginar salatası tarifimiz…
- Çiğ
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 2 adet enginar
- 1 demet maydanoz
- 4 dal taze soğan
- 2 adet portakalın suyu
- 1 adet limonun suyu
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
Çiğ enginar salatası tarifi Nasıl yapılır?
Portakalların ve limonun suyunu sıkın.
Enginarları ince ince doğrayıp portakal ve limon suyu karışımının içine alın ve burada bir süre bekletin.
Bu esnada taze soğan ve maydanozu ince ince doğrayın.
Yeşillikleri de enginarlara ilave edin.
Zeytinyağı ve tuzu da ekledikten sonra salatanızı 2 saat kadar buzdolabında dinlendirin.
Ardından dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…