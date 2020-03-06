Çiğ enginar salatası tarifi

Portakalların ve limonun suyunu sıkın.

Enginarları ince ince doğrayıp portakal ve limon suyu karışımının içine alın ve burada bir süre bekletin.

Bu esnada taze soğan ve maydanozu ince ince doğrayın.

Yeşillikleri de enginarlara ilave edin.

Zeytinyağı ve tuzu da ekledikten sonra salatanızı 2 saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Ardından dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…