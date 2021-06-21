Burrata nedir, nasıl yapılır? Burrata peyniri yapımı

Burrata, İtalya'nın Puglia bölgesinden dünyaya yayılmış bir peynir çeşididir. Adını İtalyanca'da 'tereyağı' anlamına gelen 'burro' kelimesinden almıştır. Zahmetli bir yapımı olan bu peynir, dünyanın en kaliteli ve lezzetli peynirleri arasında gösterilmektedir. Her ne kadar ilk zamanlar kalan malzemeleri değerlendirmek için yapılsa da enfes lezzeti nedeniyle özel olarak üretilmeye başlanmıştır.



Mozzarella ve süt kremasından yapılan burrata peyniri, ilk bakışta taze bir mozerella topuna benzetilebilir. Fakat onu asıl çekici ve farklı kılan lezzetidir. Burrata kendine has, özel bir peynirdir. Yani mozzerella peynirinden yapılmasına rağmen, mozerella değildir. İç kısmı mozzerella ve süt kreması, dış kısmı ise ince bir katman şeklinde bir çeşit sert Mozzerella peyniri bulunur.



Burrata, içi boş bir kese şekline getirilen ve taze mozzeralla'dan yapılan sütlü ve tereyağlı bir tada sahiptir. Bu leziz peynir oda sıcaklığında servis edilir ve taze olduğu için de 48 saatte tüketilmesi gerekmektedir.



Burrata peyniri nasıl yapılır? Burrata peyniri yapımı



Bu peynirin yapımı için manda sütü, iki defa 4 derecede filtre edilir ve 37 derecede ısıtıldıktan sonra mayalanır. Mayalandıktan sonra peynir altı suyundan lor ayrılır ve sonra elle yoğurulur. Ardından içerisine Mozzerella peyniri ve süt kreması ilave edilir.



Taze bir peynir olduğu için yapıldığı gün servis edilebilir. Ayrıca 48 saat içinde de tüketilmesi gerekmektedir. Dış kısmı sert gibi görünse de içi krema kıvamındadır. Üzerine zeytinyağı gezdirilerek salata eşliğinde veya sıcak çıtır ekmekle ikram edilebilir.