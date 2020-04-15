Balık kafası çorbası tarifi
Balık çorbası küçük balıkların bütününden yapılabildiği gibi, eti fileto yapılan büyük balıkların kafasından ve kemiklerinden de yapılabilir. İnanılmaz besleyici ve lezzetli olan balık kafası çorbası, içine eklenen sebzelerle daha bir tatlanır. Sizin için terbiyeli balık kafası çorbasının tarifini hazırladık. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 adet lagos ya da orfoz kafası (dilerseniz balığın etli kısımlarından da ekleyebilirsiniz)
- 1 adet kuru soğan
- 1-2 adet patates
- 3-4 dal kereviz sapı
- 2 adet havuç
- 2-3 diş sarımsak
- 1 adet limon
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Karabiber
- Tuz
Balık kafası çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Balık kafasını yıkayıp temizledikten sonra derin bir tencereye koyun.
Soğan, patates, havuç, kereviz sapı ve sarımsağı balıklara ekleyin.
Üzerine 6 bardak kadar su ekleyip sebzeler iyice yumuşayana kadar haşlayın.
Haşlanan malzemeyi ince delikli bir süzgeçten geçirin ve başka bir tencereye aktarın.
Tereyağını da ekleyip çorbayı kaynatmaya başlayın.
Un, yumurta sarısı ve limon suyunu çırparak terbiyesini hazırlayın.
Çorbadan bir-iki kepçe alıp ılıştırdığınız terbiyeyi tencereye ekleyin ve güzelce karıştırın.
Çorbanızı 10 dakika daha karıştırarak pişirin. Hepsi bu kadar!
Kaselere bölüştürdükten sonra üzerine karabiber serpin. Afiyet olsun…