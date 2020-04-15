Balık kafası çorbası tarifi

Balık kafasını yıkayıp temizledikten sonra derin bir tencereye koyun.

Soğan, patates, havuç, kereviz sapı ve sarımsağı balıklara ekleyin.

Üzerine 6 bardak kadar su ekleyip sebzeler iyice yumuşayana kadar haşlayın.

Haşlanan malzemeyi ince delikli bir süzgeçten geçirin ve başka bir tencereye aktarın.

Tereyağını da ekleyip çorbayı kaynatmaya başlayın.

Un, yumurta sarısı ve limon suyunu çırparak terbiyesini hazırlayın.

Çorbadan bir-iki kepçe alıp ılıştırdığınız terbiyeyi tencereye ekleyin ve güzelce karıştırın.

Çorbanızı 10 dakika daha karıştırarak pişirin. Hepsi bu kadar!

Kaselere bölüştürdükten sonra üzerine karabiber serpin. Afiyet olsun…