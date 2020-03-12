Arabaşı çorbası tarifi

5 su bardağı suyu 1 çay kaşığı tuzla birlikte tencerede kaynatın.

İçine 1 su bardağı un ve 2 su bardağı soğuk su ekleyin.

Topaklanmaması için sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Koyulaşan hamuru hafifçe ıslattığınız bir cam tepsiye dökün.

Bir süre oda sıcaklığında ardından buzdolabında soğutun.

Yiyeceğiniz zaman baklava şeklinde dilimleyin.

Bu esnada 1 çay kaşığı salçayı tencerede sulandırın.

Tavukları, pul biberi ve tuzu ekleyip tavuklar yumuşayana kadar pişirin.

Pişen tavukları bir çatal yardımıyla didikleyin ayırın.

Tereyağını eritip içine biraz un ilave edin.

Salça ve pul biber de ekleyip 3 dakika kadar kavurun.

Bu karışımı tavuklara ilave edin ve çorbanın içinde eritin. 5 dakika daha pişirin.

Çorbayı kaselere bölüştürüp üzerine nane serpin ve limon suyu sıkın.

Servis ederken çorba sıcak hamur soğuk olmalıdır.