Arabaşı çorbası tarifi
İç Anadolu'nun birçok şehrinde kış aylarında bolca tüketilen arabaşı çorbası Eskişehir mutfağının da en önemli lezzetleri arasında yer alıyor. Nişastalı hamuruyla, bol tavuklu çorbasıyla adeta çorbadan öte bir ritüel olan arabaşını evde yapmak çok zahmetli görünebilir ancak aslında birkaç basit püf noktası haricinde büyük bir zorluğu yok. Siz de bu çorbayı evinizde misafir etmek isterseniz işte tarifimiz...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Hamuru için:
- 1 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 7 su bardağı su
Çorbası için:
- 2 adet tavuk göğüs eti
- 2 çay kaşığı salça
- 2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
- 20 gram tereyağı
- 1 limonun suyu
- 1 tatlı kaşığı nane
Arabaşı çorbası tarifi Nasıl yapılır?
5 su bardağı suyu 1 çay kaşığı tuzla birlikte tencerede kaynatın.
İçine 1 su bardağı un ve 2 su bardağı soğuk su ekleyin.
Topaklanmaması için sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.
Koyulaşan hamuru hafifçe ıslattığınız bir cam tepsiye dökün.
Bir süre oda sıcaklığında ardından buzdolabında soğutun.
Yiyeceğiniz zaman baklava şeklinde dilimleyin.
Bu esnada 1 çay kaşığı salçayı tencerede sulandırın.
Tavukları, pul biberi ve tuzu ekleyip tavuklar yumuşayana kadar pişirin.
Pişen tavukları bir çatal yardımıyla didikleyin ayırın.
Tereyağını eritip içine biraz un ilave edin.
Salça ve pul biber de ekleyip 3 dakika kadar kavurun.
Bu karışımı tavuklara ilave edin ve çorbanın içinde eritin. 5 dakika daha pişirin.
Çorbayı kaselere bölüştürüp üzerine nane serpin ve limon suyu sıkın.
Servis ederken çorba sıcak hamur soğuk olmalıdır.