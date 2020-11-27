Alaska tatlısı tarifi
Alaska tatlısı, hem çok pratik hem de lezzetli bir tatlı. Puding ve bisküviyle yapılan bu sütlü tatlıdan bir kaşık alan tiryakisi oluyor. Fırın vs. de gerektirmediği için her evde kolayca yapılabilen Alaska tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun diyor ve tarifimize geçiyoruz…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 2 paket kakaolu puding
- 4 paket kakaolu bisküvi
- 1 paket krem şanti
- 2 litre süt
- 1 paket çikolata sosu
Alaska tatlısı tarifi Nasıl yapılır?
Kakaolu pudingleri 7 su bardağı süt ile birlikte bir tencereye alın.
Kıvamı koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.
Bisküvileri robottan geçirip un kıvamına getirin.
Ilınan pudingin içine bisküvileri ekleyip blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin.
Bisküvili pudingi fırın kabına boşaltıp üstünü düzleştirin.
Krem şantiyi yarım su bardağı sütle çırpıp krema haline getirin ve kakaolu pudingin üzerine yayın.
Tatlıyı soğuması için buzdolabına kaldırın.
Soğuyan tatlının üzerine 2 su bardağı süt ile pişirdiğiniz çikolatalı sosu dökün.
Yeniden buzdolabına kaldırıp soğutun.
Dilimleyip üzerini dilediğiniz gibi süsleyin ve servis edin. Afiyet olsun…