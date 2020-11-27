Alaska tatlısı tarifi

Alaska tatlısı, hem çok pratik hem de lezzetli bir tatlı. Puding ve bisküviyle yapılan bu sütlü tatlıdan bir kaşık alan tiryakisi oluyor. Fırın vs. de gerektirmediği için her evde kolayca yapılabilen Alaska tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun diyor ve tarifimize geçiyoruz…

Ocakta

4 - 6 Kişilik

4 - 6 Kişilik 60+ dk

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