Afyon yemekleri - Afyonkarahisar'da ne yenir ve neyi meşhur? Afyonkarahisar mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Afyonkarahisar, zengin mutfağı ile hem gönüllere hem damaklara hitap ediyor. Geleneksel yemekler içinde et özel bir yerde ve kullanımı oldukça yaygın. Hamur işlerinde ise haşhaş ve haşhaş yağı kullanımına ağırlık veriliyor. Patlıcan ise bu zengin mutfakta birçok lezzetli yemeğin ana malzemesi olarak göze çarpıyor. Patlıcan böreği de Afyonkarahisar'a özgü bir börek türü. Nohut ve ince çekilmiş bulgur başta olmak üzere bakliyat çeşitleri de Afyon yemeklerine ayrı bir tat katıyor. Özel günlerde meydan sofralarının kurulması, toplu yemek yenilmesi de Afyon yemek kültürünün özel bir yönü.

Afyon Yemekleri -Afyonkarahisar'da Ne Yenir ve Neyi Meşhur?

Afyonkarahisar’ın kendine has birbirinden leziz geleneksel yemeklerinden en meşhur olanları ve Afyonkarahisar’a gelenlerin mutlaka tatması gerekenler arasında Afyon kebabı, ilibada dolması, göce tarhanası, haşhaşlı bükme, ekşili bamya, düğülü yaprak dolması, patlıcan böreği, duvaklı hindi, katmer, cızdırma, patlıcan musakka ön plana çıkıyor. Meşhur lezzetleri bunlarla sınırlı olmayan Afyonkarahisar, parmak ısırtan tatlılara da imzasını atıyor. Bu tatlılar arasında düğülü haşhaş tatlısı, Afyon kaymağı tatlısı, bükme ve hurma tatlısı ön plana çıkıyor.

Afyonkarahisar'ın çoğu kişi tarafından bilineceği üzere en meşhur lezzetlerinin başında Afyon sucuğu geliyor. Bu nefis sucuklar eşsiz tatları ile diğer sucuklardan kolaylıkla ayırt edilen Afyon'a özgü bir lezzetin en güzel temsilcilerinden. Manda sütü ile yapılan kaymak da hem kahvaltı sofralarının hem de tatlıların vazgeçilemeyen tatları arasında. Afyon denilince akla ilk gelen tatlılardan biri de ünü sınırları aşan Afyon lokumu. Lokum almak için uzun kuyruklarda sabırla beklemek boşuna değil. Bu tatların dışında haşhaş, haşhaş ezmesi, köy tarhanası, ekşi mayalı köy ekmeği alınması gereken ürünler.

Afyonkarahisar Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Afyonkarahisar mutfağının birbirinden leziz yemekleri şöyle:

Zürbiye

Sakala Çarpan Çorbası

Çullama Köfte

Ağzı Açık

Bükme

İlibada Sarması

Düğülü Haşhaş Tatlısı

Şebit

Afyon Keşkeği

Haşhaşlı Pide

Paçık

Afyon Kaymağı Tatlısı

Hurma Baklavası

- Zürbiye: Soğan yemeği olarak da bilinen Zürbiye, bol dana eti ve soğan içeren eşsiz bir yemek.

- Sakala Çarpan Çorbası: İçerisinde hem erişte hem mercimek bulunan kış mevsimlerinde Afyonluların sofralardan eksik etmedikleri besleyici yöresel bir çorbadır.

- Çullama Köfte: Kıyma, yumurta ve ince bulgurdan yapılan nefis bir köfte. Afyon düğünlerinde yaygın olarak sofralarda yerini alan özel bir tat.

- Ağzı Açık: En önemli malzemesi un olup sıcakken yenilmesi tavsiye edilen hamur işinin en güzel temsilcilerinden bir lezzettir. İçerisine konulan bol kıyma ve sarımsak sayesinde çok daha lezzetli bir hale geliyor.

- Bükme: İştahları açan hamurdan yapılan özel bir tat. Sevilerek tüketilen Afyon'a özgü mayalı hamurdan hazırlanan içerisine kıyma ya da mercimek de konulabilen bir tatlı.

- İlibada Sarması: İlibada sarması adını aldığı özel ilibada yapraklarından hazırlanan nefis bir sarma. Yaprak sarmasını sevenler için mutlaka tatmaları gereken bir lezzet.

- Düğülü Haşhaş Tatlısı: İnce bulgur, haşhaş, şeker, ceviz ve süt gibi malzemelerden yapılan oldukça beğenilen Afyon'a has bir tatlı.

- Şebit: Şebit, şepit olarak da bilinen bir tür katmer. İncecik açılması en önemli özelliğidir. İçerisine peynir konulabileceği gibi yalnız tereyağı sürülerek de hazırlanabilir. Genellikle sacın üzerinde yapılan şebit, kahvaltı sofralarında keyifle yeniliyor.

- Afyon Keşkeği: İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde afiyetle yenilen keşkek, Ege Bölgesi'nde de sevilerek yenilen yöresel bir yemek. Ülkemizde pek çok bölge ve yörede etli ya da tavuklu olarak yapılan keşkek salçalı sosu ile birlikte sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biri. Afyon da ise sade pişirilen keşkek özellikle düğün sofralarının olmazsa olmazı.

- Haşhaşlı Pide: Haşhaş, Afyonkarahisar mutfağının en değerli ve en fazla kullanılan ürünlerinden biri. Haşhaşla tatlı yapan Afyon halkı pide de bu özel tadı kullanarak oldukça beğenilen ve sevilerek yenilen haşhaşlı pideler yapıyor. Sıcak ve sade tüketimi ile çayın yanında doyurucu bir pide.

- Paçık: Paçık isminden de anlaşıldığı üzere paça etinden hrlanan yoğurtlu yöresel bir çorba. Limon, sirke ve sarımsak ile birlikte içilmesi özellikle tadının tam alınabilmesi için tavsiye ediliyor.

- Afyon Kaymağı Tatlısı: Afyon kaymağı kendi has tadı, mis gibi süt kokusu ve yumuşak kıvamı ile en fazla sevilen hafif tatlılar arasında gösteriliyor. Afyonkarahisar'da tabak tabak afiyetle yenilen bir tatlı.

- Hurma Baklavası: Ağızda dağılan bir tatlı olmasından dolayı hurma adını alan yöresel bir tatlıdır. Dövülmüş ceviz, şeker, yumurta, limon suyu ve sıvı yağ yapımında kullanılan başlıca malzemeler.