3 kaşık tatlısı tarifi
3 kaşık tatlısı, irmikli ve şerbetli tatlıları sevenlerin gözdesi olacak tariflerden. Adını neredeyse tüm malzemelerinin üçer kaşık eklenmesinden alan 3 kaşık tatlısının en önemli özelliği şerbetinin sütle yapılması ve çiğden dökülmesi. Yani bu tatlıyı yaparken uzun uzun şerbet kaynatmaya gerek yok. Malzemelerini ve yapım aşamalarını aşağıda bulabileceğiniz 3 kaşık tatlısını mutlaka deneyin…
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 3 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı şeker
- 3 yemek kaşığı süt
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı irmik
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- Yarım su bardağı dövülmüş ceviz
Şerbeti için:
- 2,5 su bardağı süt
- 6 yemek kaşığı şeker
Üzeri için:
- Hindistan cevizi
3 kaşık tatlısı tarifi Nasıl yapılır?
Yumurta ve şekeri çırpma kabında köpük köpük olana kadar çırpın.
Süt ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin.
Ardından un, irmik, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip çırpmayı sürdürün.
Hamur kıvamına gelince cevizi de ilave edin.
Hepsini karıştırıp yağlanmış fırın kabına dökün.
Fırını 160 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tatlıyı fırına verin.
Tatlının üzeri kızarınca fırını kapatıp ağzı açık halde 10 dakika içeride dinlendirin.
Bu sırada süt ve şekeri şeker eriyene kadar karıştırın.
Ilınan tatlının üzerine şekerli sütü döküp tatlının sütü çekmesini ve soğumasını bekleyin.
Sütü çeken tatlıyı buzdolabında 2 saat soğuttuktan sonra dilimleyip tabaklara alın.
Üzerine bol miktarda Hindistan cevizi serpip servis edin. Afiyet olsun…