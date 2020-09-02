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Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 16:50 | Son Güncelleme:

Ev hapsindeki cinayette gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Ev hapsindeki cinayette gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İZMİT’te eski eşi avukat Ezgi Ulugün’e tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan İhsan Kaan Şensoy’u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Erhan D. ile kaçmasına yardım eden Hasan Ö., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Eski eşi avukat Ezgi Ulugün’e tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargınlandığı davadan dolayı ev hapsinde bulunan İhsan Kaan Şensoy, evine gelen bir kişi tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek, öldürüldü. Olayın ardından jandarma ekipleri, Şensoy’un oturduğu sitenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden İhsan Kaan Şensoy’u öldüren kişinin, olay gecesi eve gelen arkadaşı Erhan D. olduğu belirlendi. Şüphelinin, Şensoy ile sabaha kadar sohbet ettiği, saat 11.00 sıralarında cinayeti işlediği, evin otoparkında kendisini bekleyen bir otomobile binip, kaçtığı saptandı.

Erhan D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kaçtığı otomobilin sürücüsü olduğu belirlenen Hasan Ö. de Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı.

Başiskele İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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