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Şehit polis Emrah Büke, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

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#İstanbul#Ümraniye#Polis
Şehit polis Emrah Büke, Konyada son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 18:02

İstanbul Ümraniye'de görev başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Emrah Büke'nin (25) cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

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İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Emrah Büke, dün görev başında kullandığı motosikletle virajı alamaması sonucu geçirdiği kazada şehit oldu. Şehit Büke için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine uğurlanan Büke'nin cenazesi baba ocağı Kamışlıkuyu Mahallesi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene Konya Valisi Özkan, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, protokol üyeleri, babası Erdal, annesi Nurdan, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Büke'nin cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olan Büke'nin Balıkesir'deki Polis Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünden de mezun olduktan sonra 23 Aralık'ta polislik görevine başladığı öğrenildi.

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#İstanbul#Ümraniye#Polis

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