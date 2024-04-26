Zeytinburnu'nda dehşet anları! Pitbull'un saldırdığı kedi öldü

Haberin Devamı

Olay, dün gece saatlerinde Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek mahallelinin beslediği kediye, yavrularını emzirdiği sırada saldırdı.

Köpeğin sahibi anne kediyi dakikalarca süren mücadelenin ardından kurtarsa da kedi hayatını kaybetti. Çevredekilerin belediyeye ihbar etmesiyle birlikte belediye ekipleri anne ve yavru kedileri olay yerine gelip aldı. Köpek ve sahibi ise tepkiler üzerine kaçarak uzaklaştı

"AĞIZLIKSIZ DOLAŞTIRMAK YANLIŞ"

Mahalle sakinlerinden Ozan Bağlan, "Cama çıktığımızda çocuğun köpeği çevirdiğini gördük. Kediyi kurtarmaya çalışıyordu. Çocuk da çok pişman ama öyle bir köpeği ağızlıksız dolaştırmak yanlış. Yavruları ve ölü anne kediyi gelip aldılar. Hepimiz besliyorduk burada. Çocuk gelip yavruları alacağım dedi ama gelmedi. Allah korusun bir insana da saldırabilirdi. O tür cins köpekleri ağızlıksız dolaştırmak yanlış. Çocuk da bayağı mücadele etti ama çok güçlü bir köpek. Üzüldük tabii" dedi.