CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Beni seven arkamdan gelsin

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli programı kapsamında ilk olarak CHP Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin kazanılmasının ardından partisinin İl Başkanı Ali Osman Horzum'a kırmızı motosiklet hediye etti. Özel, “Her seçimin iz bırakan bir anısı oluyor. Bu seçimde de Denizli'de mevcut belediyenin çok güçlü olduğu, CHP'nin rekabete girişemeyeceği ifade ediliyordu. İl Başkanımız seçim öncesi Denizli Büyükşehir'i kazanmak ve kırmızı motosiklet hayali olduğunu söylemişti. Seçim sonrası istediği motosikleti Sivas'tan getirttik. Ücretini kendi cebimden yatırdım" dedi.

Haberin Devamı

Öte yandan vatandaşlardan Hilmi Arslan ve Fatma Arslan çifti, kızları Ömür Arslan'ın (19) bir süre önce Aydın'da eski sevgilisi tarafından öldürüldüğünü belirtip, maddi destek talebinde bulundu. Özel, konuyla ilgileneceğini belirttiği sırada baba Hilmi Arslan baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'İSRAFA KARŞI TASARRUF GENELGESİ YAYINLAYACAĞIZ'

Özgür Özel ile İl Başkanı Horzum, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne motosikletle gitti. Özel, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Burada konuşan Özel, “Seçimi kazandıktan sonra motora birlikte bineceğimizin sözünü Horzum'a vermiştim. Motordan düşersem liderlik algısına zarar verebileceği söylendi. Liderlik algımızın temel taşı, verdiğimiz sözü tutmaktır. Bugüne kadar verdiğim her sözü tuttum" dedi.

Belediye başkanlarından taleplerinin 3 kademeli olduğunu kaydeden Özel, "Birincisi, standart belediyecilik hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi, ikincisi sosyal projeler. Yoksula, emekliye, 'Belediyeden acaba bir şey gelir mi?' diyen herkese değecek projeler yapılacak. Bunların hepsi tamamsa ve insanlar artık her şeyden memnunsa şaşalı projeler, vizyon projeler yapabiliriz. Bu da üçüncü kademedir. Ayrıca genel sekreterimizle önümüzdeki hafta belediyelerimize israfa karşı tasarruf genelgesi yayınlayacağız. İhtiyaç varsa alınır, ihtiyaç varsa mutlaka hizmet görülür. Ama israf olmaz, önüne gelene makam aracı, araç tahsisi olmaz. Başkanın başlattığı meseleyi bütün Türkiye'de önemli bir genelge ile belediyenin her kademe hizmetinde israfın ve savurganlığın önüne geçeceğiz" dedi.

Haberin Devamı

'BALIKESİR VE DENİZLİ BİRBİRİYLE YARIŞIYOR'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan CHP lideri Özgür Özel, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti yönetiminden kalan borcunun sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Denizli'deki borç zaten kamuoyunca malum. En yüksek borçlu belediyeyi devralmakta Balıkesir ve Denizli birbiriyle yarışıyor. Bu belediyeleri AKP'nin başta büyük iddialarla genel iktidara taşınması noktasında yerelden elde ettikleri başarılarla başladığı ama sonra rant ve israfa savruldukları belediyecilik anlayışından teslim aldık. Bunu 2019'da yaşadık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şimdi resmi raporlarla ortada. Son 5 yıldan önceki 5 yıla göre yarı kat harcama ile iki kat fazla hizmet yapmış. Dört kat fark var. Bunun biri gerçek harcama, 3'ü israf ve yandaşa rant devşirmeden kurtulmaktan kaynaklanıyor. Hesap böyleyse işimiz kolay. Her yerde böyle. Dün başkan Denizli'de sinek ilaçlaması yapıldığını, geçmiş dönemde sadece kiralama sözleşmesiyle maliyetin 4 trilyon olduğunu, kendisinin ise aletleri yarı fiyatına aldığını söyledi. Böylece bu senenin maliyeti iki senede çıkmış olacak ve araç, gereç yanına kar kalacak. İhalenin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden alınıp, CHP'li şirkete verilmesiyle aynı paraları kazanmasını, paranın bir miktarını da partiye vermesi söylenebilirdi ama öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'RAPOR HAZIRLIYORUZ'

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediyelerimizin toplam borcu, nerelere olduğunu ve bunu nasıl yöneteceği konusunda bir çalışmamız var; rapor hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüğümüzde bu konuyu değerlendireceğimizi tahmin ediyorum. Sonuçta Türkiye ekonomisinin yüzde 80'inin bulunduğu belediyeleri yönetiyoruz. Oralardaki harcamalar, aksaklıklar, geçmişteki israflar sadece bizim konumuz değil. O konuyla ilgili de gerekli görüşmeleri yapacağız. Kendi pratiğimizden biliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'den borçla aldığımız belediyeleri bu dönem sonunda başkanlarımız borçsuz noktalara getirdiler. 5 yılda batmış belediyeyi borçtan kurtarıp, makul bir borcun döndüğü ve hizmetlerin çok daha yüksek görüldüğü hale getiriyoruz. Bunun adı da CHP belediyeciliğidir. Denizli bu anlamda doğru karar verdi."

Haberin Devamı

'ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ BİRİNCİ PARTİ YAPMANIN SORUMLULUĞUNU TAŞIYORUZ'

Özgür Özel ardından Delikliçınar Meydanı'ndaki halk buluşmasına katıldı. Burada otobüsün üzerinden vatandaşlara seslenen Özel, şöyle konuştu:

“Seçimlerden sonra bu otobüsün üstünden ilk defa konuşma yapıyorum. Buradan hemşehrilerime, Ege'nin bir evladına sahip çıkan ve sonuna kadar arkasında duran Denizli'nin güzel insanlarına yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bundan sonra CHP, Atatürk'ün vasiyetidir ki kimsesizlerin kimsesi olacak. Bundan sonra Atatürk'ün vasiyetindeki gibi CHP'nin yönettiği belediyelerde çiftçi milletin efendisi olacak. Bundan sonra açlığa, yoksulluğa terk edilen emeklilerin arkasında Denizli Büyükşehir Belediyesi olacak. Seçimle büyük bir zafer kazanmadık. Bunu bir zafer olarak görmüyorum. Seçim sonuçlarını bir görev, bir vazife, millet adına fırsat olarak görüyorum. Bu seçim bizim için sevinmenin, mutlu olmanın, birbirini tebrik etmenin yanında sorumluluğu hatırlamanın, kimseyi üzmemenin, kimseyi dışlamamanın, kimseyi öteki hissettirmemenin sorumluluğunu sırtımıza aldığımız ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk genel seçimlerde, milletin, halkın iktidarını kurup, Atatürk'ün partisini birinci parti yapmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Millet görev verdi, mahcup etmeyeceğiz. Oy verdi, pişman etmeyeceğiz. Oy vermeyenleri asla yalnızlaştırmayacağız. Bu seçimleri Türkiye ittifakı kazandı, Türkiye kazandı. Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz."

Haberin Devamı

'YANLIŞ POLİTİKALAR BÜYÜK SIKINTI YARATTI'

Denizli'nin tekstilin başkenti olduğunu söyleyen Özel, "Denizli, dolar kurunu 'Enflasyon faiz ile düşmez, faiz sebeptir, sonuç değildir' diyen, faizi inadına indiren, enflasyonu fırlatan, dolar fırladıkça kur korumalı mevduatı icat eden, hem milletin parasını bir avuç zengine veren hem doları bizler için pahalı, tekstil için ucuz hale getiren, bu açmazda ihracatı baltalayan yanlış politikalar büyük sıkıntı yarattı. Tekstilde büyük istihdam düşüşleri, kapanan fabrikalar, atölyeler Denizli'de büyük bir işsizlik yarattı. Bu sorunların çözülebilmesi için mücadele ederken, iş yeri sahiplerinin yurt dışına çıkışta yaşadıkları vize sorunları, fuarları gitmeyi, yeni anlaşmalar ve pazarlar bulmayı zorlaştırırken, bir yandan Denizli'deki işsizliği kalıcı hale getirdi. Bunun için hem iş dünyasının hem Denizli'nin vize sorununu geçtiğimiz günlerde görüştüğümüz Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'e aktardım. Kendisi elinden geleni yapacağının sözünü verdi" dedi.

'YÜKSEK VERGİLERLE KARŞILAŞIYORLAR'

Özel, "Denizli'deki çok sayıda sanayicinin, Türkiye'deki irili, ufaklı şirketlerin, KOBİ'lerin, esnafın önemli sorunlarından bir tanesi de bugünlerde çok konuşulan enflasyon muhasebesi. 2024 ile birlikte yürürlüğe girdi. Ancak varlıkların enflasyona göre yeniden değerlenmesi, finansal tabloların güncellenmesine 'Evet' derken, birileri tuttu enflasyonla değeri artan, güncellenen varlıklardan kar etmişsiniz gibi hesaba katarak, vergi almaya kalktı. Bu yok zamanda krediye muhtaç, ayakta duramayan firmalar varken, devletten KDV alacağı toplamda 10 milyar dururken, şimdi ellerindeki varlıkların enflasyona uyarlanması ile yüksek vergilerle karşılaşıyorlar. Ayrıca 3 ayda bir beyanname düzenlenmesi, mali müşavirlerin sırtına eklenen yükler hem o meslek alanında hem de vatandaşı inanılmaz şekilde zorluyor. Finansal tabloların güncellenmesine 'Evet', yeni vergilere, kazanmadan vergi vermeye, alacaklıyken borçlu çıkmaya 'hayır' diyoruz" diye konuştu.

'GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİM'

“Çok sayıda şirket iflasın, konkordatonun eşiğindedir” diyen Özgür Özel, “Yeter artık, düşün milletin yakasından. 31 Mart seçimleri yeni bir siyasi hat çizmiştir. Seçim döneminde vatandaşın gündemi olmayan hiçbir gündemle meşgul olmayacağımı, birileri istedi diye onlarla kavga etmeyeceğimi söyledim. Gündemi değiştirmelerine izin vermeyeceğim. Kavgayı emekliler, çiftçiler, esnaf ve gençler için vereceğim. Almanya'da Türkiye'deki emeklilerin 272 euro maaş aldığını söyledim. 2 bin 700 euro olarak düzeltmeye çalıştılar. Fransa’da bir sıfırın eksik olduğunu, tercüme hatası olduğunu sandılar. O gün kendime 'Ey Özgür Özel, Türkiye'deki 272 euroluk emekli maaşının Almancaya, İngilizceye tercümesi yok. Milletin bir sıfır eksik sandığı bu sefalete emeklilerimizi mahkum edenlere yazıklar olsun' dedim" ifadelerini kullandı.

'BENİ SEVEN ARKAMDAN GELSİN'

Büyük bir mücadelenin başladığını söyleyen Özgür Özel, “Dün Çorlu tren kazasında, evladını kaybeden annelerin, babaların, gözü yaşlı eşlerin, babasız kalmış evlatların yanındaydık. Pazar günü Ulus'ta atanmayan öğretmenlerle birlikte olacağız. Bundan sonra mağdur ve mazlumun yanında dimdik duracağız. Yakında ilan edeceğimiz emekli mitingiyle emeklilerin sesini duyuracağız. 'Siz oyunuzu attınız, göreviniz tamam, bekleyin' diye bir şey yok. Bundan sonra bu ülkeyi kurtarmak için hepimize önemli görevler düşüyor. Sizlere güç veren, sizlerden güç alan, sokaktan korkmayan, meydandan çekinmeyen, müzakere de eden mücadele de eden yepyeni, dinamik, sonuç alan bir siyaset için yola çıktık. Beni seven arkamdan gelsin. İttifakımız, siyasi parti ittifakı değildir. İttifakımız bir araya gelmiş, milletin canı yanarken, açlıktan kıvranırken, onları duymayan Cumhur İttifakı değildir. Bizim ittifakımız adını memleketimizden, renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alan 'Türkiye ittifakı'dır" diye konuştu.

Özgür Özel daha sonra Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur'u da ziyaret edip, Denizli'den ayrıldı.