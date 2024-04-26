Geleceğin lideri gençlere ödül

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Sarıçam Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Ödül Töreni’nde geleceğin liderleri olacak gençlere ödülleri taktim edildi. Adana’daki 18 okuldan 25 takımın yer aldığı yarışma sonrasında 1’inci, 2’inci, 3’üncü ve jüri özel ödülüne layık görülen takımlar sürpriz hediyelerle ödüllendirildi.

Ödül Töreni’ne Adana Valisi Yavuz Selim Köşger başta olmak üzere AK Parti Adana Milletvekili / TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Proje koordinasyon ve yönetimini yapan İdeaLab Danışmanlık Kurucusu Selin Seferoğlu Sarıkaya ile projeye destek veren kuruluşların üst düzey yöneticileri, eğitimlere katılan okulların öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FİNANSAL OKURYAZARLIK YAYGINLAŞTIRILMALI

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Törenin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın program için gönderdiği mesaj okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında projeye emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi: 'Günümüzde sermaye piyasalarının gelişmesi ve kripto ürünlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte finansal okuryazarlık, hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır. Kırılgan piyasalardan ve riskli işlemlerden gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızı korumanın en etkin yolu, finansal okuryazarlığının erken yaşlardan itibaren artırılmasından geçmektedir. Ayrıca, finansal okuryazarlığının yaygınlaştırılması sermaye piyasalarının derinliği ve etkinliğinin artırılması bakımından da önemlidir. Ekonomi Koordinasyon Kurulumuzun 2024 yılı ikinci toplantısında da bu alanda atabileceğimiz ilave adımlar değerlendirildi. Finansal Okuryazarlık Projesi Yarışma

Modülü’nün bu çabalarımıza katkı sağlayacağına inanıyorum. Ödül takdim edilen gençlerimizi tek tek tebrik ediyorum.”

VALİ KÖŞGER: EĞİTİME DESTEK DEVAM EDECEK

Törende konuşma yapan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'da gerçekleştirilen eğitim projesine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek gençlere verilen eğitim desteğinin devam edeceğini belirtti. Köşger, Adanalı gençlerin azimlerini takdir ettiklerini belirterek, projeyi başarıyla tamamlayan ve yarışmada ödül alan tüm gençleri tebrik edip, eğitim ve iş hayatları boyunca başarılar diledi.

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SUNAY KARAMIK: “PROJEMİZİN İKİNCİ ETABI AKDENİZ GENELİNE YAYILACAK”

Proje Liderliğini üstlenen AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık eğitim projesi ile Adana’da bir “ilk” gerçekleştiğini belirterek şehrin tüm STK’larının, Halkbank ve yerel yönetimlerin destekleri, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yönetimi ile topyekün bir eğitim hamlesinin başlatıldığını söyledi.

Sunay Karamık şöyle konuştu:

“Finans bilgisi, artık hayatın ta kendisi. Ev ekonomisinden iş dünyasına, gündelik yaşamın içindeki alışverişten girişimcilik adımlarına kadar her alanda ve herkese finans bilgisi gerekiyor. Şu bir gerçek ki; parasını yönetemeyen hayatını yönetemez. İşte bu yüzden gençlerimizi finansal okuryazar yapmak için kolları sıvadık. Başlangıçta çok karmaşık veya uzmanlık gerektiren bir alan gibi görünen eğitimlere sonrasında gençlerin ilgisinin artmasıyla mutlu olduk. İlk haftadan itibaren hızlı bir ivme yakalayan eğitimlere katılım oranlarında da ciddi bir yükseliş yakaladık. Oyunlaştırma tekniği kullanılarak hazırlanan soru bankasını, hiçbir not ve ödül beklentisi olmamasına rağmen öğrencilerin dikkatini çektiğini deneyimledik. 1700 öğrenci, oyunlaştırma sayesinde, 4000’in üzerinde soru bankasına bağlandı ve %80’lik bir kısım tam puanlara erişene kadar bu modülü kullandı. Projenin bu şekilde başarıya ulaşması ve gençlerin finansal okuryazarlık seviyelerinin yükselmesini sağlaması ile gurur duyuyoruz. Gençlerin yoğun ilgisini gören proje gösteriyor ki; Finansal Okuryazarlık Eğitimi ülke çapında yaygınlaştırılmalı ve finansa ek olarak farklı konu içerikleriyle zenginleştirilmeli. Hedefimiz, yıl sonuna kadar Akdeniz genelinde ikinci Finansal Okuryazarlık Programı’nı başlatarak sonrasında ülke çapında daha fazla gence ulaşabilmek.”

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SARIKAYA: “GENÇLERİN FİNANSAL YETKİNLİK VE BECERİ KAZANMALARINI HEDEFLEDİK”

İdeaLab Consulting Kurucusu Selin Seferoğlu Sarıkaya ise, geleceğin ekonomisine katkı sağlayacak projenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti ve projeyi destekleyen ya da sponsor olan tüm kuruluşlara teşekkür etti.

ŞAMPİYON OKUL GEVHER NESİBE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Finansal Okuryazarlık Eğitim Projesi’nin Ödüllü Yarışmasının şampiyon okulu ise Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. İkinci seçilen okul Borsa İstanbul Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi olurken üçüncü Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve jüri özel ödülüne ise Atakent Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yer alan takımlardaki öğrenciler layık görüldü.