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Şanlıurfa'da ekipler ihbar üzerine harekete geçti: Fuhşa zorlanan 11 kadın kurtarıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı

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#Fuhuş#Operasyon#Şanlıurfa
Şanlıurfada ekipler ihbar üzerine harekete geçti: Fuhşa zorlanan 11 kadın kurtarıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 14:19

Şanlıurfa'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda fuhşa zorlanan 11 kadın kurtarıldı, 9 şüpheli ise gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı kadınlara zorla tutuldukları evlerde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı çalışma sonunda kent merkezindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 11 kadın kurtarıldı. Operasyonda ayrıca kadınları fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen 3'ü kadın, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Fuhuş#Operasyon#Şanlıurfa

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