Şanlıurfa'da ekipler ihbar üzerine harekete geçti: Fuhşa zorlanan 11 kadın kurtarıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı kadınlara zorla tutuldukları evlerde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı çalışma sonunda kent merkezindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 11 kadın kurtarıldı. Operasyonda ayrıca kadınları fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen 3'ü kadın, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.