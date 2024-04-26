İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında Ahlam Albashır'ın cezası belli oldu! 'Kendimi savunmayacağım'

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İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 37 sanıklı davada karar çıktı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ahlam Albashır'ın arasında tutuklu sanıklardan bir kısmı duruşma salonuna gelerek, bir kısmı da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

"BANA VERİLECEK CEZAYI KABUL EDİYORUM"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Ahlam Albashır, "Kendimi savunmayacağım, bana vereceğiniz herhangi bir hükmü kabul ediyorum. Olan patlama ve vefat edenlerden dolayı verilecek cezayı kabul ediyorum. Ammar Jarkes'in hiçbir şeyden haberi yoktur, ailemin vefat ettiğini biliyordu. Ahmad Haj Hasan'ın da üç gün evinde kaldım, çalıştığım atölyede tanıştık. Kadın olduğum için ve kimsem olmadığını bildiği için bana yardım etti. Ferhat ve Fatma'yı da sadece evde gördüm. Bu insanların hiçbirinin alakası yok. Sayın Başkanla baş başa konuşmak istiyorum" dedi.

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Sanık Fatma Berkel de "Bizim yanımıza niye geldiklerini bilmiyordum. 'Buraya yaşamaya geldik, tutunamazsak dışarı çıkacağız' demişti. Aramızda sadece bu konuşma geçti. Örgütle bağlantım yok. Beraatimi talep ederim" diye konuştu. Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini talep ettiler.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, sanık Ahlam Albashır'a "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve biri çocuk 6 kişiye karşı "Tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçlarından toplam 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Albashır, 99 kişiye karşı "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" 18 yıl olmak üzere toplam bin 782 yıl hapis cezasına, "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" suçundan ise 12 yıl hapis ve 22 bin lira adli para cezası olmak üzere toplam bin 794 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Albashır'a "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılmışsa da bu suçun "Devletin birliği ve bütünlüğünü bozma" suçu kapsamında eridiği gerekçesiyle ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığına da karar verildi.

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2 SANIĞA TOPLAM BİN 35 YIL HAPİS CEZASI

Sanıklar Fatma Berkel ve Ferhat Habeş ise "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım" ve 6 kişiye karşı "Tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye yardım" suçlarından 18'er yıldan olmak üzere toplam 126'şar yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Sanıklar Berkel ve Habeş, 99 kişiye karşı "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan ise toplam 891'er yıl hapis cezasına, "Silah sağlama" suçundan ise 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Bu sanıklar hakkında da örgüt üyeliğinden hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verildi.

4 SANIĞA 4'ER YIL HAPİS

Sanıklar Bakar Carkes, Hadir Carkes, Hatice El Kurdi ve Salih Carkes'in "Suçluyu kayırma" suçundan 4 'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıklar hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Kasten öldürme", "Örgüt üyeliği" suçlarından ise beraat kararı verildi.

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5 SANIĞA 6'ŞAR YIL HAPİS

Sanıklar Hüseyin Güneş, Mahmud Elabid, Mahmud El Yusuf, Süleyman Güder, Tareq Alkhatib'in "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 6'şar yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldılar. Bu sanıklar da "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Kasten öldürme", "Örgüt üyeliği" suçlarından ise beraat kararı verildi.

3 SANIĞA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI CEZASI

Sanık Hazni Gölge'nin "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 9 yıl hapis cezası ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Gölge'nin "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kasten öldürme ve örgüt üyeliği " suçlarından beraatine karar verildi. Sanıklar Ammar Jarkas ve Ahmet Carkes'in "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 9 yıl hapis cezası ve 60 bin lira adli para cezasına, "Suçluyu kayırma" suçundan 4 yıl hapis cezası, "Suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 4 yıl hapis olmak üzere toplam 17'şer yıl hapis ve 60'şar bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Bu sanıklara da "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs" suçlarından beraat kararı verildi.

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12 SANIĞA BERAAT

Aralarında yaşı küçük A.E'nin de bulunduğu 12 sanık hakkında tüm suçlardan beraat kararı verildi.

YAKALAMALI 10 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Yakalamalı sanıklar Cemil Bayık, Bilal Elhacmos, Velid Halil, Fehman Hüseyin, Saliha Bişkin, Sabri Ok, Hülya Oran, Ferhat Abdi Şahin, Layika Gültekin, Khalil Manja Hüseyin dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

6 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM; 4 SANIĞA TAHLİYE

Mahkeme, sanıklar Ahlam Albashır, Ahmet Carkes, Ammar Jarkas, Fatma Berkel, Ferhat Habeş ve Hazni Gölge'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, sanıklar Hüseyin Güneş, Ahmad Alhaj Mwas, Ahmad Haj Hasan ve Hasan Ali'nin ise tahliyelerine karar verdi. Sanık Hüseyin Güneş hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

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BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda bulunan bin 35 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Fatma Berkel baygınlık geçirdi. Kısa süre sonra kendisine gelen Berkel, “Ben ne yaptım, neden ceza aldım. Bunun için mi?" diyerek Ahlam Albashır'ı işaret etti.