Cezaevinde 'anoreksiya'ya yakalanmıştı! Fenomen Nihal Candan tahliye edildi

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Geçen yıl fenomenlere düzenlenen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonlarına Nihal ve Bahar Candan kardeşler de dahil edilmişti. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alınarak 16 Kasım'da da tutuklanmıştı.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre, iki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulurken Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı. Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu öğrenilirken dün hastaneye kaldırılan Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Durumu değerlendiren mahkeme, Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.

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Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün, yaptığı açıklamada, "Dünkü gelişmelerden sonra cezaevinde durumu öğrendikten sonra savcılıktan sağlık nedeniyle tahliye talep etti. Dosya savcısı kendi kararıyla bu sabah sağlık durumları gerekçesiyle tahliyesine karar verdi" dedi.

ANNE CANDAN: EVİMİZE GÜNEŞ DOĞDU

Kararın ardından anne Umut Candan ise, "Posta'nın payı çok büyük. O büyük haber olmasa belki kızım ölecekti. Çok mutluyum, çok doğru oldu. Evimize güneş doğdu" diye konuştu.