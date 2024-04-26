×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri'nden İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Dışişlerinden İsrail Dışişleri Bakanının Erdoğanı hedef alan açıklamasına tepki
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 20:32

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında "Paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

"CİDDİYETSİZ VE SEVİYESİZ BİR AÇIKLAMA"

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşıma şu ifadelerle cevap verdi:

İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir.

"İSRAİL MUTLAKA HESAP VERECEK"

İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Türkiye, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!