Dışişleri'nden İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

"CİDDİYETSİZ VE SEVİYESİZ BİR AÇIKLAMA"

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşıma şu ifadelerle cevap verdi:

İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir.

"İSRAİL MUTLAKA HESAP VERECEK"

İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Türkiye, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir.