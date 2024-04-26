Bakan Güler ve TSK komuta kademesi KKTC'de

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile KKTC'ye gitti. Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'na inen Bakan Yaşar Güler'i, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu karşıladı. Güler, Ertuğruloğlu ile havaalanında bir süre sohbet etti.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'I ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komutanlar, KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, Tatar ile bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını ifade etti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünün kutlanacağını söyledi. Harekatın önemine işaret eden Tatar, "50 yıl önce o harekat olmasaydı, Ada, Yunan adası olma noktasına gelmişti" dedi.

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Tatar, 15 Temmuz Yunan cuntasının Ada'daki iş birlikçileri ile gerçekleştirdiği darbenin ikinci darbe olduğunu, ilk darbenin 21 Aralık 1963 Kanlı Noel ile olduğunu söyledi. Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken, Kıbrıs Türk halkının eşit kurucu ortağı olduğunu vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Yeni siyasetimiz olan eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü, aslında 1960 Antlaşmaları içerisinde Kıbrıs Türkünün hakkı ve hukukunun tescil edilmesiyle ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ, TSK'NIN VARLIĞINA BAĞLIDIR'

Tek taraflı müdahale hakkı ile Türkiye'nin 1974'te yaptığı harekatın önemine ve başarısına işaret eden Tatar, tüm şehitleri rahmetle andı ve gazilere minnet duygularını iletti. Tatar, "Kıbrıs Adası'nda barış, huzur ve güvenlik devam ediyorsa, bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) buradaki varlığına bağlıdır" dedi.

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Türkiye'nin, KKTC'nin tanınması yolunda atılan adımları desteklediğini belirten Tatar, ileride bir antlaşma olacaksa, kuzeylerindeki Türk devletinin bu antlaşmanın bir parçası olması gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin garantörlüğünün kaldırılması ve Türk askerinin Ada'dan çekilmesini hedefleyen bir antlaşmayı Kıbrıs Türk halkının asla kabul etmeyeceğini dile getiren Tatar, iki devletli siyasetten geri adım atılmayacağını, bunu tüm dünya ile paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

KKTC DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın ardından Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Bakan Güler ve komutanlar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

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LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Büyükelçi Metin Feyzioğlu'ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Bakan Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti. Askeri törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Daha sonra yapımı devam eden yeni Girne Asker Hastanesi'ne giden Güler ve TSK komuta kademesi, hastaneye ilişkin bilgi aldı.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi, KKTC'de Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikteki anıta çelenk koyan ve saygı duruşunda bulunan Bakan Güler ve komutanlar, daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Boğaz Şehitliği'nin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na geçen Güler, askeri törenle karşılandı. İnceleme ve denetlemelerde bulunan Yaşar Güler, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.