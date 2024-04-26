Hatay'da korkunç olay! İmam, caminin önünde komşusu tarafından öldürüldü

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Olay, sabah saatlerinde İskenderun ilçesi Denizciler Camisi önünde meydana geldi. 4 çocuk babası imam Hasan İnci'ye, sabah namazı için geldiği caminin kapısında, komşusu M.A.Ö. tüfekle ateş açtı. İmam İnci, kanlar içerisinde yere yığıldı. Cami cemaati, polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İnci, kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan M.A.Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Polis, cinayetin neden işlendiği araştırıyor.