Avcılar'da binanın önündeki kaldırım çökmüştü! Binaya 'oturulabilir' izni verildi

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Merkez Mahallesi Nurel Sokak'taki 4 katlı binanın önündeki kaldırım ve binanın merdivenleri dün saat 12.30 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerken, sokak trafiğe kapatıldı. Yapılan incelemelerin ardından bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Avcılar Belediyesi ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda binanın taşıyıcı kolonlarında herhangi bir hasar olmadığını belirledi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde binada oturanlara evlerine dönme izni verildi.

Belediye ekipleri, çöken kaldırımın olduğu bölümde dolgu ve yeniden düzenleme çalışması yaparken, bina girişinin de yapımına başlandı.