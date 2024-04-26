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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü

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#Cevdet Yılmaz#Romanya#Klaus Iohannis
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 22:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Romanya’da Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere Romanya’ya geldi. Yılmaz, başkent Bükreş’te Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Sayın Iohannis ile görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki siyasi, askeri, ticari, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, mevcut iş birliklerimiz ve yeni iş birliği fırsatları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri, Karadeniz'in güvenliği, Savunma Sanayii, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirerek Romanya temaslarımızı tamamlamış olduk” dedi.

Türkiye ile Romanya arasındaki iş birliğinin, 2 ülkenin ortak çıkarları temelinde bütüncül bir stratejiyle daha da ileriye taşınacağını ifade eden Yılmaz, “Misafirperverlikleri için Sayın Iohannis'e ve tüm Romanya makamlarına teşekkür ediyor, muhabbetlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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#Cevdet Yılmaz#Romanya#Klaus Iohannis

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