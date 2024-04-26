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Malatya'da drone operatörü 23 Nisan'da çocuğa tekme atmıştı! Belediyedeki işine son verildi

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#Malatya#Pütürge#Çocuğa Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 15:42

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Mustafa H., 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında balonu drona çarpan 3'üncü sınıf öğrencisi Talha Ş.'ye tekme attı. Tepkilere yol açan olayın ardından gözaltına alınan Mustafa H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, belediyeye bağlı şirkette işçi olarak çalışan Mustafa H.'nin işine son verildiğini duyurdu.

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Pütürge Yatılı Bölge Okulu'nda düzenlenen 23 Nisan kutlamaları kapsamında okul öğrencilerinden Talha Ş.'nin elindeki balon, bu sırada etkinliği görüntülemek isteyen Pütürge Belediyesi'nde görevli Mustafa H.'nin havalandırmak istediği dronun üzerine düştü. Bu duruma sinirlenen Mustafa H., küçük öğrenciyi tekmeledi. O anlar ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin araya girmesinin ardından tekmelenen öğrenci yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada darp raporu alınan Talha Ş.'nin ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Mustafa H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"İŞİNE SON VERİLDİ, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Tepkilere yol açan olayın ardından Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, belediyeye bağlı şirkette işçi olarak çalışan Mustafa H.'nin işine son verildiğini duyurdu. Belediye ile ilişiği kesilen Mustafa H. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da 'basit yaralama' suçundan soruşturma açıldı. Dava açılması halinde Mustafa H., 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

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#Malatya#Pütürge#Çocuğa Şiddet

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