Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte'den ortak toplantı: Yardımlar Gazze'ye ulaştırılmalı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mark Rutte basın toplantısı düzenledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ziyaret ikili ilişkilerimiz açısından ayrı bir anlam taşıyor. İkili münasebetlerimizin geçmişi 400 yılı aşmaktadır. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu işbirliğini gözden geçirdik. Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz güçlenmeye devam ediyor.

Hollanda Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundadır. İkili ticaretimiz geçtiğimiz sene 13 milyar doları buldu. Bu rakamı ilk aşamada 15 milyar dolara, ardından da 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

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"KALICI ATEŞKES BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Sayın Başbakan ile başta Gazze ve Ukrayna hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor. Yardımlar Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmalı. İsrail yönetimine daha fazla baskı yapılmalı.

Türkiye'nin bölücü terör ile mücadele noktasında ödediği ağır bedeller ortadadır.

Aralarında çocukların olduğu binlerce vatandaşımızı PKK'nın saldırılarında kurban verdik. Hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini ifade ettim.

(NATO Genel Sekreteri seçimi) Kararımızı stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Mark Rutte ise açıklamalarında şu ifadeler kullandı:

Gazze, Ukrayna dahil tüm konuları detaylı konuştuk. Türkiye zorlu bir bölgede. Terörizm var gündeminde maalesef. Bu konuyu da konuştuk.

Türkiye NATO için çok önemli bir güç teşkil ediyor. NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var.

