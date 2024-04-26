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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 11 şüpheliden 8'i tutuklandı

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#DEAŞ#İzmir#Operasyon
İzmirde DEAŞ operasyonu: 11 şüpheliden 8i tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 19:23

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunun, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Başkanlığı desteği ile şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

FİRARİ 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli savcılık ifadesinin ardından, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

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#DEAŞ#İzmir#Operasyon

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