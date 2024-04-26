AK Parti, kendini yere atan meclis üyesi İbrahim Efe hakkında disiplin soruşturması başlattı

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Tavşantepe Mahallesi'nden Kocaeli Şehir Hastanesi'ne uzanan bağlantı yolunda yenileme çalışması yapmak isteyen CHP'li İzmit Belediyesi ile AK Parti’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah saatlerinde gittikleri aynı noktada karşılaştı. Ekipler arasında yol yapımı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen darbedilip, kıyafetleri yırtıldı. Durumu haber alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de olay yerine gitti. Hürriyet, bölgeye girdiği sırada, yanına yaklaşmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AK Parti’li Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, vatandaşlar tarafından engellenmek istedi. Bir kişinin omzundan ittirmesiyle kendini yere atan Efe, bağırarak yerde yuvarlandı. Efe de kendisini ittiren kişiyi, ayaklarıyla müdahale ederek yere düşürdü. Yaşananlar kameraya yansıdı.

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AK PARTİ İL BAŞKANI TALUS: “DİSİPLİN SÜRECİNİ BAŞLATMIŞ BULUNMAKTAYIZ”

Efe’nin abartılı şekilde yuvarlanması sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine İbrahim Efe bir özür açıklaması yaptı. AK Parti de İbrahim Efe ile ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu. Konuya ilişkin yazılı açıklama paylaşan AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, “İzmit’te dün yaşanan ve kamuoyunda infiale neden olan olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Öncelikle olayda darp alan tüm işçilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmamasını arzu ettiğimizi belirtiyoruz. Söz konusu olaya adı karışan ve yaşanan görüntüler nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında, ilgili kurullarımızla yaptığımız istişareler sonucu disiplin sürecini başlatmış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı. (DHA)