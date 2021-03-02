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Gündem
Yeliz ALAGÖZ / DHA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cani baba tutuklandı

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Cani baba tutuklandı

Türkiye geçen cumartesi Zonguldak’tan gelen haberle sarsılmıştı. Yusuf A.’nın rüyasında çocuğunu ‘kurban ettiğini’ gördüğü için oğlu A.O.A.’yı öldürmeye çalıştığı ortaya çıktı. Tutuklanan cani baba Yusuf A. “Pişman değilim. Oğlumu Allah yoluna adadım” dedi.

ZONGULDAK’ta Çaycuma Devlet Hastanesi’nin acil servisinde çalışan sağlık memuru Yusuf A. (42), geçen cumartesi günü aracına bindirdiği oğlu A.O.A.’yı (16) Veli köyü yolunda ormanlık alanda indirdi. Yusuf A., yanında getirdiği bıçakla A.O.A.’nın ensesini kesti. Yusuf A., olayın ardından jandarmaya giderek kendini ihbarı etti. Yusuf A.’nın gösterdiği yere giden ekipler, A.O.A.’yı kanlar içinde kendinden geçmiş halde buldu. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan A.O.A., yoğun bakımda tedaviye alındı. Gözaltına alınan Yusuf A., kendisini Allah yoluna adadığını, kravatıyla yaşamına son vermeye çalıştığını ancak kravatının koptuğunu söylediği öğrenildi.

KAN DONDURAN İFADE

Uykusunda çocuğunu öldürmesi istendiğini anlatan Yusuf A., “Oğlumu araca bindirdim. Kendisini Allah yoluna kurban edeceğimi söyledim. Oğlum kabul etti. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Oğlumu Allah yoluna adadım” dedi. Yusuf A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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