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Ramazan Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 21.03.2022 - 16:28 | Son Güncelleme:

Reyhan şerbeti tarifi ve malzemeleri: Şekersiz taze reyhan şerbeti nasıl yapılır?

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Reyhan şerbeti tarifi ve malzemeleri: Şekersiz taze reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Ramazan aylarının vazgeçilmez içeceklerinden reyhay şerbeti tarifi ile merak ediliyor. Taze mor reyhan yapraklarından kolayca elde edilebilen reyhan şerbeti, susuzluğunuzu gidermeye yardımcı oluken diğer yandan da faydalarından biri olan hazmsızlığı gidermesiyle rahat bir gün geçirmenizi sağlar. Peki, taze reyhan şerbeti nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, reyhan şerbeti tarifi ve kolay yapım aşamaları...

Reyhan şerbeti, kan şekerinin düşmesine bağlı olarak meydana gelen baş dönmelerini engeller, hazımsızlığı giderir ve bağırsakları çalıştırır. Tüm bu etkileriyle reyhan şerbeti Ramazan ayının sahur ve iftarlarda sıklıkla yerini alır. Bunların yanı sıra pratik ve az malzemeyle hazırlanan rehyan şerbeti bu yıl da Ramazan mutfaklarının vazgeçilmezi olmaya aday görünüyor. İşte, rehyan şerbeti tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

REYHAN ŞERBETİ MALZEMELERİ

  • 1 demet reyhan
  • 15 adet hurma
  • 1 yemek kaşığı silme limon tuzu
  • 2 litre sıcak su
  • 10 adet karanfil
  • 2 çubuk tarçın

REYHAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR (ŞEKERSİZ)?

Reyhanı güzelce yıkayın.

Geniş bir tencereye suyu, tarçını, karanfili, çekirdekleri ayıklanmış hurmaları ve limon suyunu koyun ve kaynatın.

Reyhanı saplarıyla birlikte kaynamış suya atın ve ocağın altını kapatın.

Tencerenin kapağını da kapatarak demlemeye bırakın.

Yaklaşık yarım saat sonra reyhan rengini verdiğinde süzün ve sürahiye dökerek soğuması için buz dolabına kaldırın.

Afiyet olsun...

 

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