Kimbap tarifi: Kimbap nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte Kimbap tarifi ve malzemeleri...

KİMBAP TARİFİ MALZEMELERİ

3 adet deniz yosunu

2 adet yumurta

1 adet havuç

1 adet salatalık

Haşlanmış tavuk

Kimchi

1 kase haşlanmış pirinç (Yağsız ve tuzsuz)

Ton balığı

KİMBAP NASIL YAPILIR?

Pirinci yağsız ve tuzsuz bir şekilde haşlayın. Pirinç haşlanınca üzerine elma sirkesi, az miktarda şeker ve tuz ilave edin.

Diğer taraftan yumurtaları bir kasede çırpın ve az yağlı olarak pişirin.

Yumurtalar pişince jülyen olarak dilimleyin.

Salatalık ve havucu da yanı şekilde doğrayıp tavaya alın ve az yağlı olarak kavurun.

Tavuğu suda haşlayın.

Deniz yosununu serin ve içine pirinci yayın. Üzerine de sırayla yumurta, havuç, salatalık ve tavukları da ilave edin.

Ardından rulo şeklinde sarın.

Üzerine bastırarak sıkı hale gelmesini sağlayın.

Diğer deniz yosununu da ton balığı, kalanı da kimchi ile doldurup sarın.

Son olarak dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun....